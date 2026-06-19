快訊

成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聽新聞
0:00 / 0:00

已達配額上限 陸商務部：澳洲進口牛肉6/20起加徵55％關稅

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部稱，20日起對澳洲進口牛肉加徵55％關稅 。圖為大陸超市裡的進口澳洲牛肉。（抖音截圖）
大陸商務部稱，20日起對澳洲進口牛肉加徵55％關稅 。圖為大陸超市裡的進口澳洲牛肉。（抖音截圖）

6月19日，大陸商務部發布2026年度牛肉保障措施執行提示信息指出，6月20日零點起，自澳洲進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

據大陸商務部網站消息，牛肉保障措施項下，自澳洲進口的牛肉，於2026年6月18日已達到商務部公告2025年第87號明確的該國家規定數量的100%。根據商務部公告2025年第87號，在澳洲牛肉進口數量達到規定數量100%的第3日起（6月20日零點起），自該國進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

2024年起中國大陸與澳洲關係回暖，前者連續16年穩居澳洲最大貿易夥伴地位，中國大陸也是澳洲鐵礦砂、煤炭、液化天然氣等大宗商品的最大買家，2024-2025財年雙邊貿易額超過3090億澳元，澳大利亞對陸出口占其出口總額的29%。

另外，近年雙方關係回暖後，陸方逐步解除對澳農產品的限制，目前超過350家澳洲葡萄酒商和10家肉類企業已恢復對陸出口，龍蝦重新進入中國市場。

關稅 澳洲 大陸商務部

延伸閱讀

歐美關稅協議 歐洲拍板了 批准降低多項美國進口商品稅率

日本貿易逆差 四個月首見 日圓走弱推高能源等原料進口成本

專家：AI推升台對美出口 避免雙重課稅明年有望推進

成功爭取韓國延長芒果優惠關稅 黃偉哲：外銷更有利

相關新聞

香港競爭力連升三年躍居全球第二 7年來新高

國際管理發展學院（IMD）18日最新發布《2026年世界競爭力年報》（《2026年報》），香港全球競爭力排名連續三年上升，今年上升一位至全球第二，是自2019年以來最高。在各個競爭力因素中，香港的「政府效率」自2022年起穩居全球前三，並連續兩年位列第二，而「營商效率」全球第三。

已達配額上限 陸商務部：澳洲進口牛肉6/20起加徵55％關稅

6月19日，大陸商務部發布2026年度牛肉保障措施執行提示信息指出，6月20日零點起，自澳洲進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

陸製車「出海」又一據點！一汽奔騰與埃及國有車企簽合作協議

中國一汽集團旗下「一汽奔騰」汽車股份有限公司，與埃及國有企業納斯爾汽車製造公司（Nasr Automotive Manufacturing Company），在埃及新行政首都當地時間17日簽署戰略合作協議，將共同生產一系列「納斯爾」品牌汽車，埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）等政府官員見證協議簽署。

55秒下線1輛車 湖南湘潭智慧型汽車工場由機械人「當家作主」

大陸汽車製造業智慧化程度持續提升，其中湖南省湘潭市近年全力推進「智造蓮城（湘潭）」建設，連續4年躋身全國先進製造業百強市。其中，一個由機器人全部當家作主的汽車生產基地成立，一輛嶄新的車從上線到下線只要55秒。

【專家之眼】出口高、消費冷：大陸經濟正在出現什麼變化？

大陸近日公布5月經濟數據，一組數字引發市場關注：5月社會消費品零售總額年減0.6%，創下2022年12月以來首次單月負成長；同月出口卻年增19.4%，1至5月累計出口成長11.8%。消費轉冷、出口續強的鮮明反差，顯示大陸經濟的成長動能正在失衡。

直播+AI 40台青走進珠海 體驗電商產業

日前，四十位台灣電商領域從業者、自媒體創作者與創業青年走進珠海，參與「台青在灣區」跨境電商與短影音創作工作坊，沉浸式走訪電商產業鏈，用鏡頭紀錄、觀摩「直播＋ＡＩ＋跨境貿易」的創新營運模式，近距離感受大灣區產業魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。