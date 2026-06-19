已達配額上限 陸商務部：澳洲進口牛肉6/20起加徵55％關稅

6月19日，大陸商務部發布2026年度牛肉保障措施執行提示信息指出，6月20日零點起，自澳洲進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

據大陸商務部網站消息，牛肉保障措施項下，自澳洲進口的牛肉，於2026年6月18日已達到商務部公告2025年第87號明確的該國家規定數量的100%。根據商務部公告2025年第87號，在澳洲牛肉進口數量達到規定數量100%的第3日起（6月20日零點起），自該國進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。

2024年起中國大陸與澳洲關係回暖，前者連續16年穩居澳洲最大貿易夥伴地位，中國大陸也是澳洲鐵礦砂、煤炭、液化天然氣等大宗商品的最大買家，2024-2025財年雙邊貿易額超過3090億澳元，澳大利亞對陸出口占其出口總額的29%。

另外，近年雙方關係回暖後，陸方逐步解除對澳農產品的限制，目前超過350家澳洲葡萄酒商和10家肉類企業已恢復對陸出口，龍蝦重新進入中國市場。