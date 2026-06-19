陸製車「出海」又一據點！一汽奔騰與埃及國有車企簽合作協議

中國一汽集團旗下「一汽奔騰」汽車股份有限公司，與埃及國有企業納斯爾汽車製造公司（Nasr Automotive Manufacturing Company），在埃及新行政首都當地時間17日簽署戰略合作協議，將共同生產一系列「納斯爾」品牌汽車，埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）等政府官員見證協議簽署。

新華社18日報導，納斯爾汽車製造公司總經理納比勒·穆罕默德·哈馬德（Nabil Mohamed Hammad）說，此次合作，將支持公司按照最新國際標準生產「納斯爾」品牌汽車，不僅滿足埃及市場需求，還將助力公司拓展區域和國際市場。

一汽奔騰汽車股份有限公司董事長劉忠忱說，公司將以本次簽約為契機，深度融入、支持埃及振興國家汽車工業，通過技術匯入與標準共建，推動產業結構最佳化升級，助力埃及汽車產業更好發展。

納斯爾汽車製造公司成立於1960年，多年停產後在2024年恢復生產。

陸媒觀察者網稱，近年來，中國汽車品牌在埃及的市場分額呈爆發式增長，截至2025年，中國品牌在埃及市場分額已接近40%。2025年前7個月，中國品牌乘用車銷量達2.55萬輛，同比增長超過90%。

報導也指出，埃及擁有逾1億人口、且年輕人比率較高，汽車普及率卻相對較低，意味巨大的首次購車和升級換代需求尚未釋放。隨著經濟發展和城市化步驟加快，埃及的汽車需求有望迎來顯著增長。

今年2月9日，比亞迪也在官微宣布，當地時間2月4日，比亞迪攜手埃及曼蘇爾集團（Mansour Group）正式進入埃及市場，向當地消費者推出3款車型：包含比亞迪海鷗（BYD DOLPHIN SURF）、比亞迪宋 PLUS EV（BYD SEALION 6 EV）和比亞迪宋PLUS DM-i（BYD SEALION 6 DM-i）。