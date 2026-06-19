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55秒下線1輛車 湖南湘潭智慧型汽車工場由機械人「當家作主」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
位於湘潭經開區的吉利汽車製造基地裡，工人加緊趕訂單產品。（湖南日報）
位於湘潭經開區的吉利汽車製造基地裡，工人加緊趕訂單產品。（湖南日報）

大陸汽車製造業智慧化程度持續提升，其中湖南湘潭市近年全力推進「智造蓮城（湘潭）」建設，連續4年躋身全國先進製造業百強市。其中，一個由機器人全部當家作主的汽車生產基地成立，一輛嶄新的車從上線到下線只要55秒。

星島日報報導，位於湘潭經開區的湖南吉利汽車部件有限公司車間，重型壓機高速運轉；焊裝線上，巨型機械臂精準揮舞；總裝工位前，包含吉利星願、繽越等車型新車一輛輛緩緩駛下生產線。

整個工場由機械人「當家作主」，總裝車間的智能物流機器人，準確找到不同車型對應的零部件，有序送達生產線，實現「多款車型混合生產」，平均每55秒下線1輛整車。

物流倉庫揀配區裡，操作人員在收到系統訂單後載入資訊，小車接到指令出發，在貨架上揀選訂單物品，送往相應的工作人員處，透過智能物流系統，從以前的「人找貨」，變為「貨到人」。

湖南吉利汽車部件有限公司負責人介紹，「我們思考的，早已不是一年能產多少台車。」並指這裡不僅有年產數十萬輛整車的乘用車、商用車基地，更「藏」著涵蓋新能源動力電池研發生產、全品類汽車零部件製造乃至汽車職業教育的戰略性生態產業群。

報導稱，在吉利湘潭基地旁，湘潭理工學院的智能機械人實驗室內，學生圍著智慧型機器人反覆編程、調試。學院負責人介紹，該學院每年為吉利體系及湖南汽車產業鏈輸送上千名現代化高素質技術技能人才，為企業解決「用工難」，也為城市發展儲備「青年軍」。

湘潭 湖南 物流

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