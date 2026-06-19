【專家之眼】出口高、消費冷：大陸經濟正在出現什麼變化？

大陸近日公布5月經濟數據，一組數字引發市場關注：5月社會消費品零售總額年減0.6%，創下2022年12月以來首次單月負成長；同月出口卻年增19.4%，1至5月累計出口成長11.8%。消費轉冷、出口續強的鮮明反差，顯示大陸經濟的成長動能正在失衡。

這種現象早已有跡可循。今年5月，大陸規模以上工業增加值年增4.5%，1至5月累計則年增5.4%；顯示大陸製造業依然具備相當韌性。然而，反映內需動能的社會消費品零售總額累計僅成長1.4%，5月更轉為負成長。換句話說，大陸當前面臨的已不是生產能力不足，而是需求成長跟不上供給擴張。

造成內需疲弱的重要原因，仍與房地產市場持續調整有關。

官方統計，今年前五個月大陸全國房地產開發投資金額年減16.2%，新建商品房銷售額下降10.8%。雖然一線城市房價跌幅已收斂至1.7%，北京跌幅縮小至0.2%，上海、廣州甚至微幅回升0.2%，深圳上漲0.4%；但二線城市房價仍下跌3.2%，三線城市更下跌4.2%，顯示整體市場信心仍未完全恢復。

過去20多年，大陸經濟的高速成長，很大程度建立在房地產、基礎建設與出口同步擴張之上。如今出口仍維持韌性，但房地產與消費已難再重現過去的成長動能，過去由房地產、投資與消費共同支撐成長的模式，正在逐漸鬆動。

與此同時，一直以來，房產不僅是大陸多數家庭最重要的資產，也是支撐消費信心的重要基礎。當房價不再上漲，甚至面臨調整壓力時，大陸居民自然傾向增加儲蓄、減少非必要支出。疫情結束後，外界原本期待大陸會出現類似歐美的「報復性消費」，但即使大陸官方推動幾波促消費政策，但大陸家庭儲蓄率仍居高不下，消費熱潮並未真正形成。以2025年為例，大陸消費占GDP比重約四成，美國將近七成，日本、韓國也都約五成左右，甚至多數已開發國家的消費占GDP比重普遍都高於大陸；顯見大陸居民消費動能明顯不足。

然而，大陸民眾並非不消費，而是消費降級；大陸掀起的所謂「平替」風潮—「九塊九」人民幣的平價連鎖咖啡、料理包快餐（大陸稱之為預製菜）取代高價網紅餐廳、「剩菜盲盒」與折扣店、特種兵式旅遊…這些現象都是大陸民眾對非必要支出的收斂與防禦心態。換言之，從追求品牌轉向追求性價比、從衝動消費轉向理性消費，這樣的趨勢並非單純消費習慣的改變，而是民眾對未來收入與財富增長預期的保守。

需求疲弱的影響，已開始向供給端擴散。近年來，在政策支持與資本大量投入下，大陸新能源汽車、鋰電池、太陽能、AI相關產業快速擴產。然而，內需放緩下，企業只能透過降價爭取市場。舉例來說，中國汽車工業協會報告顯示，2025年大陸汽車全球銷售3440萬輛，18家上市車企加總利潤不足人民幣900億元，單車利潤約人民幣8000元；同年日本豐田（TOYOTA）汽車全球銷售1132萬輛，淨利潤人民幣2364億元，單車利潤約人民幣2萬2900元。換言之，大陸汽車銷售是日本豐田一家的三倍，但創造的利潤卻不到豐田的三分之一。

大陸企業持續透過降價爭取市占率，雖有助提高市場滲透率，但也壓縮了獲利空間。惡性競爭的結果，將是投資減少、招聘放緩，以致抑制薪資成長、削弱消費能力。這樣的循環，就是大陸近年來熱議的產業「內捲」。

過去20年，大陸最大的優勢在於既能生產、也能消費。然而，5月數據透露的訊號是，出口仍在加速，內需卻未回暖。若這種趨勢持續下去，大陸未來面臨的挑戰恐怕不只是經濟成長放緩，而是「產能持續擴張、需求相對不足」所造成的失衡。

就是說，過去外界討論大陸經濟往往聚焦在增長速度有多快；如今更值得關心的，或許是成長動能正在發生什麼變化。5月數據未必代表趨勢已經定型，但透露的隱憂是：或許大陸出口將繼續成長；但問題是，誰來消費？