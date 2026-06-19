快訊

不斷更新／端午連假首日南向車流湧現 避開國道10地雷路段

世足賽／瑞士4比1擊退十人波赫 勇奪分組首勝暫居B組第一

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】出口高、消費冷：大陸經濟正在出現什麼變化？

聯合報／ 黃健群／工總大陸處處長
大陸近日公布5月經濟數據，出口高、消費冷引起關注。圖／美聯社
大陸近日公布5月經濟數據，出口高、消費冷引起關注。圖／美聯社

大陸近日公布5月經濟數據，一組數字引發市場關注：5月社會消費品零售總額年減0.6%，創下2022年12月以來首次單月負成長；同月出口卻年增19.4%，1至5月累計出口成長11.8%。消費轉冷、出口續強的鮮明反差，顯示大陸經濟的成長動能正在失衡。

這種現象早已有跡可循。今年5月，大陸規模以上工業增加值年增4.5%，1至5月累計則年增5.4%；顯示大陸製造業依然具備相當韌性。然而，反映內需動能的社會消費品零售總額累計僅成長1.4%，5月更轉為負成長。換句話說，大陸當前面臨的已不是生產能力不足，而是需求成長跟不上供給擴張。

造成內需疲弱的重要原因，仍與房地產市場持續調整有關。

官方統計，今年前五個月大陸全國房地產開發投資金額年減16.2%，新建商品房銷售額下降10.8%。雖然一線城市房價跌幅已收斂至1.7%，北京跌幅縮小至0.2%，上海、廣州甚至微幅回升0.2%，深圳上漲0.4%；但二線城市房價仍下跌3.2%，三線城市更下跌4.2%，顯示整體市場信心仍未完全恢復。

過去20多年，大陸經濟的高速成長，很大程度建立在房地產、基礎建設與出口同步擴張之上。如今出口仍維持韌性，但房地產與消費已難再重現過去的成長動能，過去由房地產、投資與消費共同支撐成長的模式，正在逐漸鬆動。

與此同時，一直以來，房產不僅是大陸多數家庭最重要的資產，也是支撐消費信心的重要基礎。當房價不再上漲，甚至面臨調整壓力時，大陸居民自然傾向增加儲蓄、減少非必要支出。疫情結束後，外界原本期待大陸會出現類似歐美的「報復性消費」，但即使大陸官方推動幾波促消費政策，但大陸家庭儲蓄率仍居高不下，消費熱潮並未真正形成。以2025年為例，大陸消費占GDP比重約四成，美國將近七成，日本、韓國也都約五成左右，甚至多數已開發國家的消費占GDP比重普遍都高於大陸；顯見大陸居民消費動能明顯不足。

然而，大陸民眾並非不消費，而是消費降級；大陸掀起的所謂「平替」風潮—「九塊九」人民幣的平價連鎖咖啡、料理包快餐（大陸稱之為預製菜）取代高價網紅餐廳、「剩菜盲盒」與折扣店、特種兵式旅遊…這些現象都是大陸民眾對非必要支出的收斂與防禦心態。換言之，從追求品牌轉向追求性價比、從衝動消費轉向理性消費，這樣的趨勢並非單純消費習慣的改變，而是民眾對未來收入與財富增長預期的保守。

需求疲弱的影響，已開始向供給端擴散。近年來，在政策支持與資本大量投入下，大陸新能源汽車、鋰電池、太陽能、AI相關產業快速擴產。然而，內需放緩下，企業只能透過降價爭取市場。舉例來說，中國汽車工業協會報告顯示，2025年大陸汽車全球銷售3440萬輛，18家上市車企加總利潤不足人民幣900億元，單車利潤約人民幣8000元；同年日本豐田（TOYOTA）汽車全球銷售1132萬輛，淨利潤人民幣2364億元，單車利潤約人民幣2萬2900元。換言之，大陸汽車銷售是日本豐田一家的三倍，但創造的利潤卻不到豐田的三分之一。

大陸企業持續透過降價爭取市占率，雖有助提高市場滲透率，但也壓縮了獲利空間。惡性競爭的結果，將是投資減少、招聘放緩，以致抑制薪資成長、削弱消費能力。這樣的循環，就是大陸近年來熱議的產業「內捲」。

過去20年，大陸最大的優勢在於既能生產、也能消費。然而，5月數據透露的訊號是，出口仍在加速，內需卻未回暖。若這種趨勢持續下去，大陸未來面臨的挑戰恐怕不只是經濟成長放緩，而是「產能持續擴張、需求相對不足」所造成的失衡。

就是說，過去外界討論大陸經濟往往聚焦在增長速度有多快；如今更值得關心的，或許是成長動能正在發生什麼變化。5月數據未必代表趨勢已經定型，但透露的隱憂是：或許大陸出口將繼續成長；但問題是，誰來消費？

消費 大陸 上海

延伸閱讀

陸1億人欠債 威脅經濟復甦 消費者累積壞帳超過10兆元

彭博：逾1億大陸消費者陷債務泥潭 拖累中國消費復甦

今年經濟成長10%有機會 財經雙首長釋樂觀看法

日本貿易逆差 四個月首見 日圓走弱推高能源等原料進口成本

相關新聞

【專家之眼】出口高、消費冷：大陸經濟正在出現什麼變化？

大陸近日公布5月經濟數據，一組數字引發市場關注：5月社會消費品零售總額年減0.6%，創下2022年12月以來首次單月負成長；同月出口卻年增19.4%，1至5月累計出口成長11.8%。消費轉冷、出口續強的鮮明反差，顯示大陸經濟的成長動能正在失衡。

直播+AI 40台青走進珠海 體驗電商產業

日前，四十位台灣電商領域從業者、自媒體創作者與創業青年走進珠海，參與「台青在灣區」跨境電商與短影音創作工作坊，沉浸式走訪電商產業鏈，用鏡頭紀錄、觀摩「直播＋ＡＩ＋跨境貿易」的創新營運模式，近距離感受大灣區產業魅力。

共同進步 深圳正式發布深圳城市指數

新加坡第十屆世界城市峰會十六日舉行的「城市指數」專題論壇，深圳正式發布深圳城市指數（ＵＩＳ），為全球城市治理提供「中國方案」。

大陸機器人出口額 上海口岸占逾4成

據上海海關十八日發布的統計數據，今年前五個月，上海口岸各類單獨列名的機器人出口額達八十三點六億元人民幣，占中國機器人出口總額超四成，居全國首位。

消費品舊換新 第3波資金月底前下達

中國國家發改委新聞發言人李超十八日表示，六月底前將下達今年全部二千億元（人民幣，下同）設備更新項目清單和第三批六百二十五億元消費品以舊換新資金。

陸推新能源車下鄉 舊換新享補助

為激發縣域及鄉村市場消費活力，大陸官方啟動二○二六年新能源汽車下鄉活動；換購新能源汽車的鄉村消費者可在活動期間按規定申領汽車以舊換新補貼，不受補貼資格數量限制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。