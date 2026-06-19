大陸機器人出口額 上海口岸占逾4成

據上海海關十八日發布的統計數據，今年前五個月，上海口岸各類單獨列名的機器人出口額達八十三點六億元人民幣，占中國機器人出口總額超四成，居全國首位。

中新社報導，具體來看，以掃地機器人為代表的清潔機器人憑藉成熟的技術優勢和清晰的應用場景成為出口主力，前五個月合計出口額六十一點一億元，占上海口岸機器人出口總值的百分之七十一點六。工業機器人出口也延續了去年高速增長的勢頭，前五個月出口額二十一點三億元，同比增長百分之三十九點五，成功打入德國、日本等傳統工業機器人市場。

機器人出口的這輪高速增長，背後也有稅政調研的精準發力。稅號是進出口貨品的專屬「身分證」，稅號不同，進出口的政策要求就會不一樣。此前，「進出口稅則」對機器人的分類相對宏觀，列目以工業機器人為主，不同國家與地區在認知和執法上的差異，給中國出口企業帶來顯著的合規風險與運營成本。