消費品舊換新 第3波資金月底前下達

中國國家發改委新聞發言人李超十八日表示，六月底前將下達今年全部二千億元（人民幣，下同）設備更新項目清單和第三批六百二十五億元消費品以舊換新資金。

中新社報導，李超在當日舉行的國家發改委月度新聞發佈會上表示，今年的「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策在支持範圍、補貼標準、實施機制等方面都進行了深入優化。近半年來，各部門各地方共同推動政策持續發力，效果主要體現在三個方面。

一是帶動效應強。目前已分兩批下達設備更新資金一八五一億元，共支持一萬一千多個項目，總投資超過八千四百億元。二是惠及人群廣。一至五月，已下達今年前兩批消費品以舊換新資金一千二百五十億元，累計帶動相關商品銷售額超過八千二百億元，惠及超過一點一億人次。三是民生成效實。今年將老舊小區加裝電梯、養老機構設備更新等納入支持範圍，前兩批設備更新資金中，已支持十九點四萬台住宅老舊電梯更新。

她表示，下一步國家發改委將會同有關部門，持續推動政策紅利更加公平、便捷、規範地直達消費者，更好釋放「兩新」政策效能。一方面有序安排資金下達，另一方面加強項目和資金監管，持續完善全鏈條監管機制，嚴厲打擊先漲後補、騙補套補等違法違規行為。此外，做好跟蹤問效，組織開展「兩新」政策實施效果評估，做好政策接續預研儲備。