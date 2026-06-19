聽新聞
0:00 / 0:00

共同進步 深圳正式發布深圳城市指數

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
深圳發布深圳城市指數（ＵＩＳ），為全球城市治理提供「中國方案」。圖為從深圳蓮花山山頂俯瞰城市中軸線。（新華社）
深圳發布深圳城市指數（ＵＩＳ），為全球城市治理提供「中國方案」。圖為從深圳蓮花山山頂俯瞰城市中軸線。（新華社）

新加坡第十屆世界城市峰會十六日舉行的「城市指數」專題論壇，深圳正式發布深圳城市指數（ＵＩＳ），為全球城市治理提供「中國方案」。

新華社報導，本屆世界城市峰會以「宜居和可持續城市：刻不容緩」為主題。深圳城市指數包含指數報告、城市診斷工具、全球獎項與標桿認證、能力建設與培訓計畫、城市峰會與對話論壇、城市數據開放平台六大體系。「創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧」六大維度是指標體系的支柱，強調動態迭代，以適應城市發展的不同階段。

深圳城市指數的設計初衷旨在推動城市評價從「以物為中心」轉向「以人為中心」。該指數首創「生根－生活－生長」三維宜居體系，從普通人的城市生命周期出發，覆蓋外來人口歸屬感、公共服務體驗感和個人發展可能性。

深圳市規劃國土發展研究中心主任、深圳城市指數研究中心主任單樑表示，深圳城市指數「不是一個排行榜，而是一套導航系統；不是面向過去的評價工具，而是著眼未來的治理工具；不是為了競爭而設計，而是為了學習、合作和共同進步而設計」。

本次會議期間，深圳還發布了「ＵＩＳ全球試點城市觀察報告」，涵蓋倫敦、紐約、新加坡、雅加達、內羅比、利馬等二十座處於不同發展階段的城市，以促進城市間互鑒互促。

深圳城市指數在本次會議上獲得廣泛關注。墨爾本市長尼古拉斯·里斯表示：「深圳是世界上最令人矚目的城市之一。我見證了它從一座規模相對較小的城市，成長為真正的國際都市。更重要的是，在實現高速發展的同時，深圳不僅變得更大，也變得更加宜居。」

深圳 新加坡 新華社

延伸閱讀

滬深推主動式ETF行了 預計一年內規模上看1.6兆元

南韓加強宣傳觀光吸引「獨旅族」陸客 擬在深圳辦交流周

雨下不停…深圳暴雨全市停課 機場多個航班延誤

地緣衝突 何立峰：推動涉外反制條款

相關新聞

直播+AI 40台青走進珠海 體驗電商產業

日前，四十位台灣電商領域從業者、自媒體創作者與創業青年走進珠海，參與「台青在灣區」跨境電商與短影音創作工作坊，沉浸式走訪電商產業鏈，用鏡頭紀錄、觀摩「直播＋ＡＩ＋跨境貿易」的創新營運模式，近距離感受大灣區產業魅力。

共同進步 深圳正式發布深圳城市指數

新加坡第十屆世界城市峰會十六日舉行的「城市指數」專題論壇，深圳正式發布深圳城市指數（ＵＩＳ），為全球城市治理提供「中國方案」。

大陸機器人出口額 上海口岸占逾4成

據上海海關十八日發布的統計數據，今年前五個月，上海口岸各類單獨列名的機器人出口額達八十三點六億元人民幣，占中國機器人出口總額超四成，居全國首位。

消費品舊換新 第3波資金月底前下達

中國國家發改委新聞發言人李超十八日表示，六月底前將下達今年全部二千億元（人民幣，下同）設備更新項目清單和第三批六百二十五億元消費品以舊換新資金。

陸推新能源車下鄉 舊換新享補助

為激發縣域及鄉村市場消費活力，大陸官方啟動二○二六年新能源汽車下鄉活動；換購新能源汽車的鄉村消費者可在活動期間按規定申領汽車以舊換新補貼，不受補貼資格數量限制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。