陸新能源車下鄉 啟動新一波

為激發縣域及鄉村市場消費活力，大陸官方啟動2026年新能源汽車下鄉活動；換購新能源汽車的鄉村消費者可在活動期間按規定申領汽車以舊換新補貼，不受補貼資格數量限制。

新華社報導，大陸工信部、商務部、國家發改委、農業農村部和國家能源局等五部委開展2026年新能源汽車下鄉活動，旨在活躍線下消費、激發下沉市場消費活力、加快補齊鄉村地區綠色出行基礎設施短板，以及推廣綠色低碳、智能安全的鄉村出行新體驗。

官方稱，此次活動以「綠色、低碳、智能、安全-智行千縣萬鎮，綠惠鄉村萬家」為主題，將推動智慧網聯技術、新型充換電技術、「光儲充」一體化以及車網互動等技術在鄉村地區應用。

據悉，活動選取滿足鄉村地區使用需求、口碑好、質量可靠的新能源車型；同時，繼續落實車購稅、車船稅減免、縣域充換電設施補短板等政策，積極擴大新能源汽車鄉村地區消費。

活動還將設立汽車以舊換新專區，開展補貼政策宣介推廣，提供舊車檢測評估回收、補貼申請手續代辦等「一站式」服務，進一步提高優惠政策知曉度、覆蓋面，便利鄉村地區消費者參與享受補貼。

官方將選擇新能源汽車普及率較低、市場潛力較大的縣域開展線下推廣活動。