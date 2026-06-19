Anthropic AI模型不敢直接賣陸企 憂技術外流、安全風險

中美在AI領域激烈競爭的背景下，OpenAI與Anthropic因擔憂技術外流及安全風險，不直接向中國企業銷售模型，則是透過微軟Azure雲端服務讓陸企付費使用AI模型。

微軟在大陸的事業引發部分人士爭議。美國科技業主管和國會議員曾形容，大陸推動AI發展，可能對美國產業構成存亡威脅。Anthropic和OpenAI則因擔心智慧財產遭竊，或模型遭到不當使用，不向中國大陸企業出售AI模型。

相反地，2025年7月，時任微軟商務長Judson Althoff在內部業務會議上表示，公司AI事業在大陸快速成長，並指全球最頂尖AI解決方案正在美國西岸和中國大陸東岸打造。唯一把這兩個地方連結起來的公司就是微軟。

Althoff並指，Azure的AI營收在大陸成長高於其他地區。截至2025年6月止的會計年度，營收規模翻兩倍多，前一年更增長400%。

微軟和OpenAI有合作關係，可自行決定是否在大陸銷售GPT系列等模型。微軟向客戶推銷這些模型，可用於軟體開發和客服自動化。大陸企業自行訓練AI模型，像是字節跳動推出廣受歡迎的AI聊天機器人「豆包」。