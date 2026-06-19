內需困局…陸1億人背債 拖累經濟復甦

彭博報導，過去數年間，大陸消費者的信用卡、房貸等各類不良消費貸款激增，估計多達一億名大陸消費者正深陷個人債務泥淖，由此累積超過二兆元人民幣（逾十兆台幣）的壞帳。這嚴重削弱了大陸官方提振內需的努力，對大陸經濟復甦步伐構成威脅。

報導引述研究機構佳富龍洲分析廿六家銀行的財務報告後披露，去年大陸家庭不良債務飆升百分之廿一，達到至少二點二二兆元（約新台幣十點三九兆元），創歷史新高。浙江大學金融研究院的分析也預估，大陸金融機構每年需要處置的個人不良債務規模可能高達二兆至三兆元（約新台幣九點三兆至十四兆元）。

報導表示，這些估算數據表明，截至二○二五年底，在大陸十一億成年人口中，多達百分之十點六的人存在債務逾期問題。而這正在拖累官方提振國內消費的努力，導致大陸銀行業新增貸款發放量減少。

不斷加劇的還款壓力，更削弱了旨在刺激汽車、房屋裝修和電子產品等大宗消費的貸款補貼政策效果。大陸國家統計局日前披露，五月社會消費品零售總額按年減百分之○點六，逆轉了四月百分之○點二的漲幅。這是這項衡量消費的關鍵指標近三年來首次下滑。

佳富龍洲中國金融分析師研判，個人不良貸款將繼續堆升。除非政府推出更強有力的政策來緩解民眾的收入壓力與財務緊縮狀況，否則這一局面短期內難以改善。

報導指出，大陸短期債務激增很大程度是由科技巨頭營運的貸款平台所推動，包括移動支付龍頭螞蟻集團和短影音巨頭字節跳動。這些平台充當銀行和借款人的中介，提供年化利率從百分之四到超過百分之廿四不等的貸款。即便不良債務不斷攀升，平台仍時常彈出極速放款、低利息和低門檻等標語，積極推銷貸款。

報導表示，從帳面上看，大陸家庭債務的不良率不到百分之三，低於美國的百分之四點八，似乎還在可控範圍內，但大陸政府在處理大規模消費者違約問題上經驗不足，也缺乏全國性的個人破產框架幫助個人重組或清償債務。知情人士透露，監管機構已指示在線平台將新發放貸款的平均利率上限控制在百分之廿以下。