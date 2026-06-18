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企業估值改變！工行行長：以算力規模和數據密度作為新橫軸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸工商銀行行長劉珺表示，以算力規模和數據密度作為新的橫軸，可能是刻畫AI企業成長規律的更優選擇。路透
大陸工商銀行行長劉珺表示，以算力規模和數據密度作為新的橫軸，可能是刻畫AI企業成長規律的更優選擇。路透

大陸工商銀行行長劉珺表示，相較於成立時限，以算力規模和數據密度作為新的橫軸，可能是刻畫AI企業成長規律的更優選擇。這對傳統貼現現金流模型提出了挑戰，企業估值重心不再是財務變數的時間貼現，而是技術與算力的科技溢價。這種溢價具有期限結構和收支結構，是一種期權式的新企業價值。

他在2026陸家嘴論壇上舉例稱，如果按照傳統貼現現金流模型測算SpaceX價值，很難解釋估值應超過2兆美元，但確實形成高估值，原因在於它把核心技術做了未來期權式設計，這套設計邏輯與傳統經濟截然不同。

劉珺表示，許多大型科技企業正在構築內部資本市場，對外部市場仍有依賴，但依賴程度有所降低，形成一套內部生態，可以在上下游發現好的技術。

他進一步表示，AI領域龍頭企業正在向水準維度進行集成聚焦，在垂直向度進行縱深佈局，向上進一步鎖定資源、算力等基礎稟賦，向下覆蓋機器人、消費PC等應用場景，突破傳統線性市占競爭邏輯，打造要素、技術與場景閉環的立體生態。

劉珺表示，科技創新驅動市場再造，生產和消費環節日趨重合。金融機構向客戶交付金融解決方案的同時，客戶也在透過評價回饋、到店頻次甚至微表情等情緒化表達生產數據，這些數據又反哺金融機構，進一步優化產品和服務交付。

「每個消費者在消費的同時，其實也是一個資料生產者，而資料本身是新時代的石油。」劉珺指出，未來在傳統資產負債表基礎上，可能還會有資料資產負債表，甚至還會有人才資產負債表，把這三張表放在一起，才是現代經濟的「三表」。

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