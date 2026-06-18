看好大陸AI！摩根士丹利點名能源、能源轉型和國防迎投資爆發

摩根士丹利亞洲首席執行官兼股票部全球聯席主管高浩灃（Gokul Laroia）表示，大陸是唯一擁有獨立且全面AI生態系統的市場，在能源、能源轉型和國防這三大關鍵領域中，大陸的產業機會集合恰好能滿足所有這些龐大的投資需求。根據摩根士丹利宏觀研究分析師的預估，這三個領域的年度支出將從目前的約11兆美元（新台幣347兆元）大幅成長至16兆美元（新台幣505兆元）。

這代表為這些領域提供工業基礎設施的相關公司，業務規模將迎來爆發性增長，而隨著業務擴張，對資本的需求也將水漲船高，值得注意的是，其中許多公司的總部位於大陸。

高浩灃在2026陸家嘴論壇全體大會上認為，全球投資者對大陸市場的態度正從觀望轉向實質性參與。背後驅動力不僅來自人工智慧浪潮，更源於大陸作為獨立完整生態系統的不可替代性。他同時就市場制度建設提出三項具體建議，呼籲進一步增強大陸資本市場的吸引力。

高浩灃指出，全球AI投資已增至每年約1兆至1.5兆美元，主要集中在美國，但這離不開亞洲供應鏈的支撐，而大陸正是其中的核心樞紐。他強調，除美國外，大陸是唯一擁有獨立且全面AI生態系統的市場，從半導體本土化、資料中心、雲服務，到大語言模型，再到數位化應用及人形機器人等物理應用。

該市場已形成由數百家創新企業構成的協作網路。他估算，這一生態系統有潛力創造3兆至4兆美元的增量市值，且目前尚未充分計入市場定價。

在地緣政治格局重塑的背景下，高浩灃認為，AI基礎設施、能源轉型與國防安全已成為全球資本支出的三大核心。摩根士丹利宏觀研究預計，這三項年度支出將從目前的約11兆美元增長至16兆美元。為這些領域提供工業基礎設施的眾多企業總部位於大陸，其業務規模與資本需求將隨之大幅增長。

他直言：「資本已經來了，但與應該流入、實際需要流入的資本量相比，只是很小一部分。」

高浩灃認為，要釋放這一增量價值，制度層面的配套改革至關重要。為此，他提出三項建議。

首先繼續推動市場機構化，提升全球指數權重。他指出，大陸市場交易量中機構投資者占比僅40%，遠低於美國的80%至85%。大陸儲蓄池規模龐大，但配置於股票市場的比例偏低，需透過養老金、社保基金等長期資金的持續入市機制增強資本供給穩定性。

同時，高浩灃提到，全球指數提供商將大陸自由流通市值上限設為20%的做法並不合理，這與大陸市場更大、更深、流動性更強的現實不符。呼籲透過雙向溝通解決綜合交易、假日錯配及對沖工具不足等問題，以提高大陸在全球指數中的權重。

其次，為全球投資者提供更廣泛的產品種類，尤其是個股對沖工具。 高浩灃表示，全球資本中主動管理型投資者占比上升，對沖工具對其至關重要。他認可大陸在指數期貨與期權方面取得的進展，建議進一步開放個股層面衍生品。

他贊同大陸證監會主席吳清關於主動管理型ETF的表述，並認為IPO互聯互通是深化香港與上海市場聯動的有益舉措，能吸引更多資本參與優質公司首次公開發行。

最後，減少摩擦，保持監管透明度與一致性。 他以大陸證監會衍生品監管架構徵求意見歷時三年為例，稱讚該流程雖長但最終增強了投資人信心；呼籲保持高標準、透明化的徵求意見流程，並確保監管框架的一致性與可預期性，以降低全球投資者參與市場的阻力。