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被陸市場監理總局公開約談 貨拉拉向司機退還1.2億人民幣不合理費用

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸市場監理總局，要求貨拉拉整改，應向司機退還1.2億人民幣不合理費用。圖／中國新聞周刊
大陸市場監理總局，要求貨拉拉整改，應向司機退還1.2億人民幣不合理費用。圖／中國新聞周刊

前期，大陸市場監理總局依據大陸《反壟斷法》公開約談貨拉拉，要求其停止利用演算法不合理壓低貨運價格、利用平台規則實施強制獨家車貼等行為，全面開展自查整改，依法合規經營，主動回應各方關切，自覺接受社會監督。現要求整改，貨拉拉應向司機退還1.2億人民幣不合理費用。

據央視網，市場監理總署加強對貨拉拉反壟斷合規整改的全過程督導，壓實平台主體責任，督促其嚴格落實整改要求，具體包括四方面內容：

一是停止利用演算法不合理壓低貨運價格，嚴格控制多因素計價訂單佔比，公平合理運用調價演算法，推動平均每單運價、每公里運價合理回升，並常態化公示計價規則及運價漲降理由；

二是全面取消強制獨家車貼規則，停止提高抽成、罰款等懲罰措施，並將向司機退還不合理費用1.2億元；

第三是實際降低平台抽成費率，平台整體抽成費率由整改前約11%降至約9%，每年可減輕駕駛人負擔超13億元；

四是全面保障司機合法權益，取消非付費會員司機每天接2單限制，提升車型與訂單匹配度，取消扣減里程機制，每年投入里程偏差補償金1000萬元，優化司機申訴流程，投入司機幫助資金5000萬元。

國家市場監管總局將深入整治平台經濟領域「內捲式」競爭，督促貨拉拉持續深化反壟斷合規整改質效，保護貨車司機與消費者利益，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，促進平台企業與平台內經營者、勞工實現共贏發展。

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