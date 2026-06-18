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分析師也無言…亞太股市屢創新高 港股卻一蹶不振

中央社／ 香港18日電
在亞太主要股市近期屢創新高之際，香港股市卻一蹶不振，股市投資人、甚至分析師的情緒都頗為低落。圖／中新社
在亞太主要股市近期屢創新高之際，香港股市卻一蹶不振，股市投資人、甚至分析師的情緒都頗為低落。圖／中新社

亞太主要股市近期屢創新高之際，香港股市卻一蹶不振，股市投資人、甚至分析師的情緒都頗為低落。

香港恆生指數自上月中跌破26000點之後，至今一蹶不振，每況愈下，今天收盤又再急挫387點或1.59%，收報23924點，創下最近一個半月新低。連同今天，港股已連續3天下跌。

港股這波下跌始於年初，當時港股大概由兩年前的16000點低位翻升，去年底上升至27000點左右，但今年初穩守這個水平一段時間後，開始拾級而下。

今年初以來，恆指先是下探26000點，接著是25000點，最近兩天則跌破24000點。

對於港股表現如此不濟，一些分析師近日都無言以對，個別人士在電視節目上評論時表示，亞太主要股市包括台灣、日本和韓國都屢創新高，唯獨香港「斯人獨憔悴」，不禁搖頭嘆息。

回顧過往幾年，港股的表現的確大幅落後於台、日、韓。以台灣加權指數為例，2018年底，恆指曾超越33000點，當時台灣加權指數大概剛超過11000點左右，兩者相差甚遠。

到了2023年，恆指和台灣加權指數開始反向而行，前者開始向下探底，後者則翻升走高。

對於港股為何如此低迷，3年前本地分析師大都歸因於美國調高利率，吸引了海外資金流向美國。不過，這一說法卻未能解釋為何只有港股表現不振，台、日、韓股市卻逆流向上。

今年初，本地一些分析師把恆指下跌歸因於港股缺乏吸引外資的焦點，比如台、日、韓有晶片及人工智慧等行業支撐。但也有分析指出，港股不乏類似股票，卻仍然無法吸引資金流入，相關說法無法解釋港股下跌的深層原因。

直到最近，有分析師開始提出，港股表現不振的原因之一，是外資低配（外資機構在特定市場或產業的資產配置比重，低於該市場在國際指數中的權重或其歷史平均水位）。至於外資為何低配，這些分析師沒有清楚說明；也有分析師認為，當前港股的表現，已不能反映香港經濟的真實表現。

2020年初香港歷經COVID-19疫情3年打擊後，經濟低迷，當時中國大陸的社群媒體有網友以「國際金融中心遺址」來形容香港的金融狀況。

但經過多年努力，香港金融業顯然又再表現蓬勃，打破上述嘲諷。月前波士頓諮詢公司發布的「2026全球財富報告」更顯示，2025年香港管理的跨境財富規模上升10.7%至2.9兆美元，首次超過瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。

有分析認為，香港這次登頂，超越了個別金融城市排名的意義，更可能反映出「全球經濟重心東移」的現象，香港行政長官李家超及其他官員為此津津樂道，藉此強調香港作為國際金融中心的地位不變。

不過，相對於國際資產管理，港股的表現卻有如天壤之別，至於是否應了中國網友所用「遺址」的說法，則有待時間和市場印證。

港股 亞太

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