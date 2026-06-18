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彭博：逾1億大陸消費者陷債務泥潭 拖累中國消費復甦

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
研究機構佳富龍洲顯示，逾1億大陸消費者陷債務泥潭，拖累中國消費復甦。（微博照片）
研究機構佳富龍洲顯示，逾1億大陸消費者陷債務泥潭，拖累中國消費復甦。（微博照片）

外媒引述研究機構報告稱，大陸或多達1億名消費者深陷個人債務困境，累積壞帳逾2兆元（人民幣，單位下同，約合新台幣9.34兆元），對政府提振內需的政策目標構成威脅。

香港經濟日報報導，彭博引述研究機構佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）分析26家銀行財務報告後發現，去年大陸家庭不良債務飆升21%，達至少2.22兆元，創歷史新高；浙江大學金融研究院亦預計，大陸金融機構每年須處置的個人不良貸款規模，可能高達2-3兆元。值得關注的是，官方已於去年停止發布逾期及違約個人貸款的匯總數據。

上述估算顯示，截至2025年底，大陸11億成年人口中，多達10.6%存在債務逾期問題。

報導稱，沉重的個人債務負擔全面侵蝕官方的提振內需努力，銀行業新增貸款持續萎縮。同時，還款壓力削弱旨在刺激汽車、家居裝修及電子產品等大宗消費的貸款補貼政策效果。

大陸國家統計局16日公布，5月社會消費品零售總額按年下跌0.6%，逆轉4月0.2%的升幅，為2022年12月以來首次單月錄得跌幅，使市場對消費前景的憂慮加深。

佳富龍洲中國金融分析師警告，個人不良貸款將持續累積，除非政府推出更積極政策，減輕民眾收入壓力與財務負擔，否則這一局面短期內難以改善。

此輪短期借貸熱潮，很大程度上由科技巨頭旗下貸款平台推動，包括螞蟻集團、字節跳動。這些平台充當銀行與借款人之間的中介，提供年化利率介乎4-24%的貸款產品。即便在壞帳持續攀升之際，相關平台仍透過應用程式彈窗，以「極速放款」、「低利率」、「低門檻」等宣傳語積極推銷信貸。

彭博 大陸 債務

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