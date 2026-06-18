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大陸下發第三批625億人民幣消費品「以舊換新」資金

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家發展改革委政策研究室副主任、發言人李超。（新華社）
大陸國家發展改革委政策研究室副主任、發言人李超。（新華社）

大陸國家發改委政策研究室副主任李超18日在記者會表示，6月底前將下達今年2000億元（人民幣，單位下同）設備更新全部項目清單，和第三批625億元消費品「以舊換新」資金。

據人民網，李超在大陸國家發改委記者會上指出，國家發展改革委將會同有關部門，持續推動政策紅利更加公平、便捷、規範地直達消費者，更好釋放「兩新」（大規模設備更新、消費品以舊換新）政策效能。一是有序安排資金下達，6月底前將下達今年全部2,000億元設備更新項目清單，和第三批625億元消費品以舊換新資金。二是加強項目和資金監管，持續完善全鏈條監管機制，嚴厲打擊「先漲後補」、騙補套補等違法違規行為。三是做好跟蹤問效，組織開展「兩新」政策實施效果評估，做好政策接續預研儲備。

至於在人工智慧（AI）領域，李超表示，目前隨着AI的快速發展，大陸全國一體化算力網建設正在加速推進。截至今年3月底，中國已建成智能算力規模188.2萬PFLOPS，相當於去年同期的2.5倍，預計還將保持高速增長的態勢。

另外，近期發生安全事故事件，部分煤礦停產檢查，煤炭市場價格走高。被問到夏季用電高峰期間是否會出現煤電矛盾加劇，李超回應，將指導督促有關方面做好煤炭等一次能源生產供應，「時刻繃緊安全生產這根弦，全面抓好安全生產，強化電煤運輸保障，持續推動電煤保供中長期合同高效履約，切實發揮煤炭的基礎保障和系統調節作用，確保迎峰度夏期間能源電力安全穩定供應。」

人民幣 大陸 李超

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