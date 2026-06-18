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反駁OECD報告 陸發改委：中國產業競爭力歸因「補貼」 完全錯誤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超。（香港文匯網）
大陸國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超。（香港文匯網）

近期國際機構發布報告稱，大陸企業在一些關鍵領域全球市場份額增長主要得益於政府補貼。大陸國家發改委政策研究室副主任、發言人李超18日表示，把中國的產業競爭力簡單歸因於所謂的「補貼」，不僅過於片面，而且完全錯誤。中國的產業競爭力來自超大規模市場的高強度淬鍊，來自完整產業體系的高效協同，反對將經貿問題政治化、工具化。

經濟合作與發展組織（OECD）近期發布報告稱，在汽車、造船、太陽能等15個關鍵工業領域中，中國企業2005年以來，全球市場近60%份額增長可歸因於補貼，全球補貼總額2024年達1,080億英鎊，其中52%來自中國。該組織秘書長科爾曼稱，大規模持續產業補貼，扭曲全球市場，形成不公平競爭優勢，並導致產能過剩。

據香港文匯網，李超在發改委記者會上指出，把中國的產業競爭力簡單歸因於「補貼」，不僅過於片面，而且完全錯誤。中國的產業競爭力，是多方面因素共同作用的結果。

李超表示，中國的產業競爭力來自超大規模市場的高強度淬鍊。中國的市場蛋糕很大，但任何企業或產品，要在一個擁有超過1.8億戶經營主體的市場分享蛋糕絕非易事。只有不斷尋求創新突破、迭代升級，才能脫穎而出。近期，‌美中貿易全國委員會‌的報告顯示，95%的受訪美國企業認為，中國市場的豐富試驗場景和充分競爭壓力，對其保持全球競爭力具有重要意義。

她稱，中國的產業競爭力來自完整產業體系的高效協同。中國大陸擁有全球規模最大、門類最齊全、體系最完備的製造體系。近年來，「義烏請量產」成為社交媒體熱詞，讓天馬行空的想法在短時間內變成產品的，是完整產業體系提供的強大適配能力、快速響應能力、穩定交付能力。紮根中國的企業在這樣「什麼都能造、造什麼都好」的體系，可以實現競爭力快速煥新升級。

李超提到，中國的產業競爭力來自教育、科技、人才的長期積累。截至「十四五」末，大陸16—59歲人口平均受教育年限提高至11.3年，高等教育毛入學率提高到61.3%，技能勞動者總量超過2.2億人，研發人員全時當量連續13年穩居世界第一。

她表示，中國的產業競爭力來自營商環境的持續優化。中國持續為各類企業提供公平競爭、競相發展創造良好環境，很多來中國投資興業的企業，對「幹什麼都方便」的營商環境都深有感觸。

大陸 李超

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