DeepSeek獲510億元融資名單出爐：騰訊、寧德時代、京東、IDG在列

近日，大陸杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（DeepSeek）敲定首輪超500億元人民幣外部融資消息，「首輪融資梁文鋒出資200億」的話題一度衝上大陸熱搜。這次融資，除了創投機構， 網路巨頭騰訊、京東，新能源龍頭寧德時代也出現在投資者名單中。

據大陸「企查查」資訊顯示，DeepSeek在16日進行了A輪融資，融資金額約為510億元人民幣（單位下同），公司估值為4,000億元。

DeepSeek本輪融資的投資方包括梁文鋒、國家人工智能產業投資基金合夥企業（有限合夥）、騰訊、網易、寧德時代和京東，以及IDG資本、Monolith礪思資本、拾象科技和正心谷資本。

值得注意的是， 全球動力電池與儲能電池領域的龍頭寧德時代也出現在出資名單中，且出資額在外部投資方中位列第二，僅次於騰訊集團的100億元。寧德時代被市場稱為「寧王」，因踩中新能源產業風口，寧德時代在第1季交出了「 每天淨賺2.3億元」超預期業績。

DeepSeek成立於2023年7月17日，總部位於浙江省杭州市拱疊區，是從事大語言模型及多模態AI技術研發的有限責任公司，其推出的DeepSeek系列開源模型，是大陸領先的開源大模型系列。

DeepSeek的母公司幻方量化由梁文鋒創立於2015年， 巔峰時期資產管理規模突破700億元。 媒體報導，梁文鋒憑旗下量化對沖基金（幻方量化）所累積的利潤，才支撐了DeepSeek「不融資、不商業化、不路演」的極簡營運模式。直到今年6月初，DeepSeek才被曝正式啟動首輪外部融資。