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彭博：微軟無視美中AI角力 在大陸大賣OpenAI模型

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
字節跳動一直是微軟最大的AI客戶，主要使用OpenAI模型。路透
字節跳動一直是微軟最大的AI客戶，主要使用OpenAI模型。路透

彭博引述知情人士報導，儘管美國和中國大陸在人工智慧（AI）領域競爭正烈，微軟仍透過銷售AI模型給中國大陸企業，建立起規模可觀的事業。

知情人士透露，近幾年來，社群媒體和AI巨人字節跳動一直是微軟最大的AI客戶，主要使用OpenAI模型。部分知情人士說，字節跳動每年在微軟AI和雲端服務上的支出預計超過10億美元。

熟悉相關事業的人士說，螞蟻集團、美團和騰訊等其他中國大陸科技公司，也是透過微軟Azure雲端服務使用AI模型的大戶。

熟悉微軟內部考量的人士向彭博透露，微軟認為在中國大陸維持營運，有助掌握當地創新進展，也能服務跨國企業客戶。不過，大陸事業規模仍相對有限。微軟總裁史密斯（Brad Smith）在國會作證時說，2024年中國大陸事業只占整體營收約1.5%。

不過，微軟在中國大陸的事業也引發部分人士爭議。美國科技業主管和國會議員曾形容，中國大陸推動AI發展，可能對美國產業構成存亡威脅。Anthropic和OpenAI則因擔心智慧財產遭竊，或模型遭到不當使用，不向中國大陸企業出售AI模型。

不過，微軟私下並未流露同樣疑慮，反而恰恰相反。彭博查閱的一份會議逐字稿顯示，2025年7月，時任微軟商務長艾爾索夫（Judson Althoff）在內部業務會議上，大力宣揚公司AI事業在中國大陸快速成長。

艾爾索夫說：「全球最頂尖的AI解決方案，正在美國西岸和中國大陸東岸打造。唯一把這兩個地方連結起來的公司，就是微軟。這真的很了不起。」

艾爾索夫告訴員工，Azure的AI營收在中國大陸成長高於其他地區。截至2025年6月止的會計年度，營收規模翻了兩倍多，前一年更飆升 400%。。

微軟和OpenAI有一套特殊的合作關係，因此可自行決定是否在中國大陸銷售GPT系列等模型。微軟也在當地提供多種其他AI模型，但不包括Anthropic等部分業者的模型。

微軟向客戶推銷這些模型，用途從軟體開發到客服自動化都有。

上述大陸企業均自行訓練AI模型。以字節跳動為例，該公司在大陸推出廣受歡迎的 AI 聊天機器人「豆包」（Doubao）。知情人士說，微軟亞洲團隊負責維繫和字節跳動的客戶關係。

微軟若要在中國大陸銷售產品，必須和當地業者合作。微軟在北京和上海附近擁有多處資料中心據點，可提供一般雲端服務，但OpenAI的AI模型不放在中國大陸境內的伺服器裡，原因是微軟和OpenAI擔心，模型放在當地可能遭到竊取。客戶必須透過網路，連線使用設在新加坡等其他國家的模型。

微軟 彭博 大陸

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