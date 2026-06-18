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京東方8.6代 AMOLED 量產
大陸國產高世代OLED邁向新階段，京東方成都8.6代AMOLED生產線昨（17）日量產交付，總投資人民幣630億元（約台幣2,945億元）。分析指，產能釋放將緩解供給瓶頸並帶動滲透率提升與價格下行；短期雖仍由三星主導高端市場，但大陸加速追趕，將逐漸轉向中韓雙強格局。
第一財經指，該生產線正式量產並交付首批產品，將推動中尺寸OLED在AI PC等IT市場應用拓展。報導預期，此產線將推動2026年同世代產線陸續量產，車載與IT領域滲透率提升。
8.6代指玻璃基板世代線，可提升中尺寸面板切割效率與成本優勢。該產線設計月產能3.2萬片基板，採FMM製程結合LTPO背板與Tandem堆疊技術，可降低功耗延長壽命。
洛圖科技資深分析師王先明表示，中尺寸IT用OLED面板將成產業轉折點，京東方成都線產能規模領先三星，並在車載與透明OLED布局更完整。
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