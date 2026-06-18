京東方8.6代 AMOLED 量產

二○二六陸家嘴論壇開幕式暨大會昨天舉行，大陸國務院副總理何立峰致詞時就國際貿易情況表示，大陸「不惹事也不怕事」，對於一些國家和組織對大陸實施單邊制裁和域外管轄，將立法設置阻斷反制條款。他並呼籲，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。

2026-06-18 00:01