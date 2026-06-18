快訊

Fed華許首秀顯露「鷹爪」…官員預測今年升息1碼 大幅上調通膨預測

聽新聞
0:00 / 0:00

美國黑名單 放過 DeepSeek 長鑫存儲等百家企業也暫緩列入

經濟日報／ 記者林茂仁林宸誼／綜合報導
DeepSeek 。（路透）
DeepSeek 。（路透）

路透引述知情人士透露，為避免與中國大陸之間的緊張局勢升級，美國已暫緩將AI初創公司DeepSeek、記憶體晶片製造商長鑫存儲等100多家被認為構成國家安全風險的陸企列入貿易黑名單；美媒Axios報導，微軟正考慮將DeepSeek模型納入企業AI平台Copilot Cowork，以提供更具成本效益的模型選項。

大陸外交部發言人林劍昨（17）日在例行記者會上回應指出，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制工具遏制打壓中國企業，敦促美方停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化 。

大陸國務院副總理何立峰昨日在陸家嘴論壇上對於歐美各種經貿限制舉措回應稱，各國在合作過程中，出現分歧和摩擦是正常的，大陸一貫倡導透過對話協商妥善解決，「我們不惹事，從來沒有向他國主動挑起摩擦，我們也絕對不怕事，面對罔顧事實，無理無懼的打壓遏制，大陸絕不妥協，絕不退讓，必將依法捍衛，國家主權安全，和發展利益。」意味中方可能依法反制。

路透報導，DeepSeek、長鑫存儲及其他多家企業已於2025年獲美國跨部門委員會批准，擬被列入美國商務部實體清單—這批名單涉及先進半導體製造、半導體設備等領域。

DeepSeek 美國 國務院

延伸閱讀

美貿易黑名單半年沒更新！DeepSeek等百家企業暫逃制裁 原因曝光

DeepSeek 完成首輪融資 估值衝破500億美元

DeepSeek完成首輪融資 估值在中國AI新創企業中最高

黃仁勳談AI時代 強調新社會規範必要性

相關新聞

唐獎漢學獎 復旦教授葛兆光獲獎

唐獎教育基金會昨公布二○二六年漢學獎得主，由中國復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲獎，他專精中國思想史，從早期的禪宗、道教漢哲學思想史，到晚近「何為中國」的系列討論，影響全球華文知識圈乃至日、韓、北美、歐洲學界。

中美航線爆艙 美西運價翻倍

隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。陸媒報導，五月以來，華東、華南至美國航線全面爆艙，六月艙位已大致訂滿；其中，寧波至美西港口的四十呎貨櫃運價，已由四月底約二千九百美元（約台幣九點二萬元）漲至接近六千三百美元（約台幣廿萬元），漲幅超過一倍。

陸發布全球治理白皮書 反對一國獨霸

大陸國務院昨發布「構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動」白皮書，內容強調要旗幟鮮明反對一切形式的單邊主義，反對「一國獨霸」、「幾方共治」、集團政治等，明顯劍指美國。白皮書還指，要堅決捍衛聯合國核心地位，支持全球南方發揮更大作用。

美暫緩DeepSeek等陸企列黑名單

路透十六日引述消息人士透露，美國商務部已超過半年未更新貿易黑名單「實體清單」，超過百家被認定具有國安風險的企業至今未正式列名，包括中國大陸人工智慧（ＡＩ）新創公司深度求索（DeepSeek）與記憶體晶片製造商長鑫存儲，主因是川普政府希望避免美中關係轉趨緊張。

地緣衝突 何立峰：推動涉外反制條款

二○二六陸家嘴論壇開幕式暨大會昨天舉行，大陸國務院副總理何立峰致詞時就國際貿易情況表示，大陸「不惹事也不怕事」，對於一些國家和組織對大陸實施單邊制裁和域外管轄，將立法設置阻斷反制條款。他並呼籲，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。