美國黑名單 放過 DeepSeek 長鑫存儲等百家企業也暫緩列入

路透引述知情人士透露，為避免與中國大陸之間的緊張局勢升級，美國已暫緩將AI初創公司DeepSeek、記憶體晶片製造商長鑫存儲等100多家被認為構成國家安全風險的陸企列入貿易黑名單；美媒Axios報導，微軟正考慮將DeepSeek模型納入企業AI平台Copilot Cowork，以提供更具成本效益的模型選項。

大陸外交部發言人林劍昨（17）日在例行記者會上回應指出，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制工具遏制打壓中國企業，敦促美方停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化 。

大陸國務院副總理何立峰昨日在陸家嘴論壇上對於歐美各種經貿限制舉措回應稱，各國在合作過程中，出現分歧和摩擦是正常的，大陸一貫倡導透過對話協商妥善解決，「我們不惹事，從來沒有向他國主動挑起摩擦，我們也絕對不怕事，面對罔顧事實，無理無懼的打壓遏制，大陸絕不妥協，絕不退讓，必將依法捍衛，國家主權安全，和發展利益。」意味中方可能依法反制。

路透報導，DeepSeek、長鑫存儲及其他多家企業已於2025年獲美國跨部門委員會批准，擬被列入美國商務部實體清單—這批名單涉及先進半導體製造、半導體設備等領域。