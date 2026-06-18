滬深推主動式 ETF 行了 預計一年內規模上看1.6兆元

大陸證監會主席吳清昨（17）日在上海舉行的陸家嘴論壇上表示，將支持在上海和深圳推出主動管理型ETF。同日，上交所跟深交所發布主動管理ETF業務指引。

這是大陸證監會首次明確表態，代表ETF市場將突破以指數追蹤型產品為主的現有格局。目前大陸ETF市場規模約6,900億美元，而主動型ETF作為全球資產管理行業增長最快的領域之一，迄今尚未在大陸市場真正發展起來。

指引落實後，中小規模、主動投研能力弱的基金公司恐無緣發行，但龍頭業者有望獨享賽道，但能補齊大陸ETF品類短缺，實現「被動指數ETF與主動選股ETF」雙輪產品體系，吸引長期資金入市。

目前大陸股票型ETF僅限於被動追蹤指數產品，與基準指數的偏離幅度被限制在20%以內。主動型ETF推出後，投資者將能夠透過ETF參與主動選股策略，同時保留ETF交易的優勢，包括盤中流動性和即時定價機制。這種「主動管理+ETF交易」的結合，近年來已成為推動全球ETF行業擴張的重要力量。

彭博行業研究分析師在報告中指出，若大陸主動型ETF市場，能夠達到與台灣相近的7%市場占有率，規模將在一年內達到500億美元（約新台幣1.6兆元）。

論壇中還發布「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」，在上海率先構建與國際金融中心相匹配的離岸金融體系，穩步試點自貿離岸債、離岸再保險、人民幣離岸交易等業務，逐步豐富離岸金融產品和服務，建立並不斷完善離岸金融制度體系。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝，則在論壇中宣布六大利多，分別是完善短端利率調控機制、創設境外央行回購工具、上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點、研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具、會同上海市政府和有關部門公布「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」、銀行間市場數據庫掛牌。

去年宣布設立的上海數位人民幣國際運營中心已全面投入營運，數位人民幣跨境結算綜合服務平台（數幣達 CBETS）也已上線。