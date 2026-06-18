中美航線爆艙 美西運價翻倍

隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。陸媒報導，五月以來，華東、華南至美國航線全面爆艙，六月艙位已大致訂滿；其中，寧波至美西港口的四十呎貨櫃運價，已由四月底約二千九百美元（約台幣九點二萬元）漲至接近六千三百美元（約台幣廿萬元），漲幅超過一倍。

央視援引大陸海關總署數據，以美元計價，大陸五月出口年增百分之十九點四，對美出口激增百分之卅五點四。隨外貿需求回升，貨運代理業者近期持續搶艙位、搶空櫃。

報導指，浙江寧波一家國際貨運代理企業的美國航線業務占公司總業務約七成，企業負責人表示，五月以來，中美航線已全面爆艙，華東、華南航線艙位普遍吃緊，並頻繁出現貨櫃遭船公司延後裝船的「甩櫃」情況。有業者指，六月艙位目前已大致訂滿，市場重新回到旺季艙位緊缺狀態。

運價也同步上漲。四月底，寧波至美國西部港口的四十呎貨櫃運價約二千九百美元，至美國東部港口約三千九百美元；經多輪調漲，目前美西航線運價已接近六千三百美元，美東航線則接近七千五百美元。

寧波舟山港附近一座出口集貨倉庫，主要集運來自江蘇、浙江等地小商品，再出口至北美。倉庫負責人表示，今年四月底至五月底，日均出貨量接近八十個四十呎貨櫃，繁忙程度甚至超過農曆年前的出貨高峰。

業者分析，美國商品庫存目前處於低位，零售商及進口商存在補貨需求；運力供給方面，受中東局勢影響，逾卅萬標準箱運力滯留波斯灣，加上紅海復航延後，貨輪仍須繞道航行，船舶周轉率及航速下降，進一步加劇供需失衡。

出口商品方面，寧波部分企業近期對美訂單明顯增加。一家箱櫃企業正加班生產用於資料中心降溫的液冷櫃，目前產品全數出口美國，訂單已排至八月底。