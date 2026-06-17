大陸證監會支持主動式ETF 滬深交易所將推動

中國證監會主席吳清今天在2026陸家嘴論壇上表示，支持在滬深交易所推動主動式ETF，進一步豐富投資產品和工具。有業內人士分析，這有助更多境內外長期資金參與中國市場。

綜合中國基金報及21世紀經濟報導今天的報導，現今滬深市場內的ETF以被動指數產品為主，近年來ETF在中國市場發展迅速，ETF的運作模式和優勢逐漸受到不少個人和機構投資者青睞。

報導表示，2021年以來中國市場推出的指數增強策略ETF，在被動追蹤的基礎上引入了一定程度的主動式管理，但目前中國市場尚無完全主動式ETF產品。

報導表示，吳清在陸家嘴論壇的發言，意味著滬深市場推出主動式ETF產品已如箭在弦上。這也意味著中國境內ETF市場將從被動指數工具時代邁向「主動管理＋工具化」的全新階段。

報導引述業內人士指出，發展主動式ETF產品並非簡單的增加金融產品種類，而是有完善市場功能、引入長期資金等多重戰略意義，也是與國際金融市場接軌的關鍵一步。在全球主動式ETF高速發展的格局下，中國監管層及時推出主動式ETF，有利於吸引更多境內外長期資金參與中國市場。

報導表示，全球主動式ETF市場正經歷前所未有的高速增長。ETFGI數據顯示，截至2026年4月底，全球主動式ETF資產規模已達到2.33兆美元，創下歷史新高。2026年以來資金淨流入達3116.6億美元，刷新同期最高紀錄。

報導表示，鑒於主動式ETF在中國市場仍屬新事物，監管層明確採取分階段、有步驟、穩健漸進的方式發展。將先推出試點產品，同步完善配套制度，待首批試點產品運行順暢後，再逐步擴大產品範圍，持續豐富財富管理工具。