聽新聞
0:00 / 0:00

大陸證監會支持主動式ETF 滬深交易所將推動

中央社／ 台北17日電
2026陸家嘴論壇於17、18日在上海浦東香格里拉大酒店召開，在17日上午的開幕式暨全體大會上，中國證監會主席吳清則表示，將深化科創板、創業板改革，強化資本市場服務「新質生產力」。中央社
2026陸家嘴論壇於17、18日在上海浦東香格里拉大酒店召開，在17日上午的開幕式暨全體大會上，中國證監會主席吳清則表示，將深化科創板、創業板改革，強化資本市場服務「新質生產力」。中央社

中國證監會主席吳清今天在2026陸家嘴論壇上表示，支持在滬深交易所推動主動式ETF，進一步豐富投資產品和工具。有業內人士分析，這有助更多境內外長期資金參與中國市場。

綜合中國基金報及21世紀經濟報導今天的報導，現今滬深市場內的ETF以被動指數產品為主，近年來ETF在中國市場發展迅速，ETF的運作模式和優勢逐漸受到不少個人和機構投資者青睞。

報導表示，2021年以來中國市場推出的指數增強策略ETF，在被動追蹤的基礎上引入了一定程度的主動式管理，但目前中國市場尚無完全主動式ETF產品。

報導表示，吳清在陸家嘴論壇的發言，意味著滬深市場推出主動式ETF產品已如箭在弦上。這也意味著中國境內ETF市場將從被動指數工具時代邁向「主動管理＋工具化」的全新階段。

報導引述業內人士指出，發展主動式ETF產品並非簡單的增加金融產品種類，而是有完善市場功能、引入長期資金等多重戰略意義，也是與國際金融市場接軌的關鍵一步。在全球主動式ETF高速發展的格局下，中國監管層及時推出主動式ETF，有利於吸引更多境內外長期資金參與中國市場。

報導表示，全球主動式ETF市場正經歷前所未有的高速增長。ETFGI數據顯示，截至2026年4月底，全球主動式ETF資產規模已達到2.33兆美元，創下歷史新高。2026年以來資金淨流入達3116.6億美元，刷新同期最高紀錄。

報導表示，鑒於主動式ETF在中國市場仍屬新事物，監管層明確採取分階段、有步驟、穩健漸進的方式發展。將先推出試點產品，同步完善配套制度，待首批試點產品運行順暢後，再逐步擴大產品範圍，持續豐富財富管理工具。

ETF

延伸閱讀

主動式ETF規模達7,716億元、今年成長近五倍 被動式ETF增幅52%

一年規模暴增逾10,390%！主動式ETF規模上看兆元 統一投信市占近六成

主動式 ETF 滿周年 規模上看兆元

主動式ETF熱潮引爆！新兵接棒開募 邁向30檔里程碑

相關新聞

首輪融資 DeepSeek傳獲2200億投資

據報導，大陸科技企業DeepSeek（深度求索）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣五百億元（約台幣二二○七億元），為大陸ＡＩ行業迄今規模最大的單輪融資。本輪融資後，DeepSeek估值突破五百億美元。不過，目前這筆交易仍有不確定性。相關訊息還未能獲得證實。

大陸證監會支持主動式ETF 滬深交易所將推動

中國證監會主席吳清今天在2026陸家嘴論壇上表示，支持在滬深交易所推動主動式ETF，進一步豐富投資產品和工具。有業內人士...

2026陸家嘴論壇 大陸央行推6項金融政策

2026陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行（央行）行長潘功勝在會上宣布6項金融政策措施，包括在上海自貿區開展離岸人民幣外匯...

經貿回溫 中美航線全面爆艙 寧波至美西貨櫃運價漲逾1倍

隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。陸媒報導，5月以來，華東、華南至美國航線全面爆艙，6月艙位已大致訂滿；其中，寧波至美西港口的40呎貨櫃運價，已由4月底約2900美元（約新台幣9.2萬元）漲至接近6300美元（約新台幣20萬元），漲幅超過1倍。

涉經營柬埔寨電詐園區 陳志集團再一重要成員落網

大陸公安部今（17）日表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方近日將陳志犯罪集團重要成員劉忍，從柬埔寨金邊押解回大陸。劉忍被指參與創立金貝集團，經營網路賭博平台及電詐園區，並涉嫌非法拘禁、故意傷害等暴力犯罪，目前已遭採取強制措施。

大陸半年逾20家上市公司恐下市 至少波及25萬投資人

據中國媒體報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，相關公司涉及長期財務造假、欺詐發行等，形容A股下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。