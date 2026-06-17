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大陸算力競賽升溫 字節傳採購天數智芯5萬顆AI晶片

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
字節跳動據報正與上海人工智慧（AI）晶片公司天數智芯洽談採購至少5萬顆AI晶片，用於大模型推理，若成行，將成其第三家GPU供應商。(路透)
字節跳動據報正與上海人工智慧（AI）晶片公司天數智芯洽談採購至少5萬顆AI晶片，用於大模型推理，若成行，將成其第三家GPU供應商。(路透)

大陸AI算力競賽持續升溫，網路大廠加速轉向多供應商與國產晶片布局。字節跳動據報正與上海人工智慧（AI）晶片公司天數智芯洽談採購至少5萬顆AI晶片，用於大模型推理，若成行，將成其第三家GPU供應商。分析指出，在推理需求快速上升與Token成本競爭加劇下，算力供應鏈正從單一依賴轉向自主可控與成本效率並重的新階段。

第一財經指，字節跳動正與天數智芯討論採購至少5萬顆AI晶片，主要用於大模型推理，若交易達成，天數智芯將成為繼華為、寒武紀之後，字節跳動第三家GPU供應商。截至發稿，雙方尚未回應。

報導稱，字節跳動已明確將訓練與推理供應鏈拆分：大模型訓練採用華為昇騰與寒武紀高端訓練卡，豆包等產品的推理業務則引入天數智芯等專用推理GPU。若本次合作落地，將進一步完善其多供應商算力體系。

除字節跳動外，百度、阿里巴巴與騰訊近年也持續擴建資料中心與AI算力集群。阿里巴巴2026財年單季資本支出超人民幣380億元（下同），預估未來三年投入逾3,800億元；騰訊則加速導入國產算力，擴大AI基礎設施布局。

面壁智能AI Infra技術負責人李宇軒分析，推理需求遠大於訓練需求，而推理對晶片性能要求相對較低，國產晶片已具備落地條件。沂景資本董事總經理謝思遠則指出，部分客戶來自國企及關鍵產業，促使大廠更加重視國產化與信創適配能力。

清微智能高級副總裁盧強表示，推動多供應商布局的原因除供應鏈安全外，也包括海外高端晶片受出口管制影響，以及國產晶片性價比與本地化服務能力提升，已進入規模化部署階段。

曦望Sunrise聯席CEO王湛指出，隨AI代理快速普及，產業競爭核心正轉向「誰的Token成本更低」。高併發推理、智慧客服與內容生成等場景，已成為推理算力需求主要來源。灼識諮詢預估，到2030年全球AI推理晶片市場規模將達3.07兆元，其中大陸市場規模達1.17兆元。

在需求快速成長下，王湛提到，市場一度出現「一卡難求」，算力租賃成本上漲三至四成。中國工程院指出，今年第一季大陸推理需求已達訓練需求的8倍。交銀國際則認為，隨國產GPU擴產及雲端業者訂單持續釋放，下半年推理算力建設速度可望進一步加快。

報導指出，雖然大陸短期仍需採購英偉達高端產品補充算力，但國產算力已進入規模化建設階段。從採購、多供應商到自研晶片，已成為網路大廠共同路徑。業界認為，未來競爭重點將不再只是單卡性能，而是集群穩定性、整體持有成本（TCO）與生態能力，算力產業正進入新一輪重構期。

騰訊 晶片 大陸

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