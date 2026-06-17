2026陸家嘴論壇 大陸央行推6項金融政策

2026陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行（央行）行長潘功勝在會上宣布6項金融政策措施，包括在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易等；中國證監會主席吳清則表示，將深化科創板、創業板改革，強化資本市場服務「新質生產力」。

2026陸家嘴論壇於17、18日在上海浦東香格里拉大酒店召開，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。在17日上午的開幕式暨全體大會上，潘功勝與吳清分別作主題演講。

吳清表示，目前A股科技板塊市值占比超過3成，市值超過人民幣千億元的上市公司中，科技企業占比已達45%。未來將深化科創板、創業板改革，強化資本市場服務「新質生產力」，近期並將支持優質人工智慧大模型企業，以及量子科技、生物製造、具身智慧等硬科技企業在科創板上市。

吳清表示，將全面落實依法從嚴監管，嚴懲內線交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重損害投資者利益的行為。兩年多來，中國證監會共查辦各類案件1358件，罰沒款人民幣353億元。

他並指出，人工智慧在資本市場應用快速擴展，也帶來新挑戰。證監會將適時發布規範資本市場人工智慧發展的指導意見，提升投資研究、客戶服務等場景技術應用的安全性與可靠性，並嚴打利用人工智慧非法薦股、造謠傳謠、違法交易等亂象。

在跨境監管方面，吳清表示，將提升跨境監管協作力度。針對近期查處個別機構違法違規跨境展業等問題，他強調，「我們打擊的是違法違規跨境展業，對投資者依法合規的跨境投資活動是支持的」。

潘功勝則在會上宣布6項政策措施，一是完善短端利率調控機制。二是創設境外央行回購工具。三是在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點，人民銀行將授權工行、農行、中行、建行、交行、中信等6家銀行，利用中國外匯交易中心平台在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易。

四是研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具，在債券等市場出現系統性壓力時，透過互換方式向非銀機構提供緊急流動性。五是會同上海市政府和有關部門發布「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」，推進自貿離岸債、離岸貿易金融服務、國際財資中心等離岸金融業務。六是銀行間市場數據報告庫正式掛牌。

此外，去年宣布設立的上海數位人民幣國際運營中心已全面投入運營，數位人民幣跨境結算綜合服務平台（數幣達CBETS）也已正式上線。