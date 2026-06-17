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經貿回溫！中美航線全面爆艙 寧波至美西貨櫃運價漲逾1倍

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
寧波一家寵物用品出口企業每周推出貓爬架、逗貓棒及倉鼠玩具等新品，超過一半產品銷往美國。（央視財經）
寧波一家寵物用品出口企業每周推出貓爬架、逗貓棒及倉鼠玩具等新品，超過一半產品銷往美國。（央視財經）

隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。陸媒報導，5月以來，華東、華南至美國航線全面爆艙，6月艙位已大致訂滿；其中，寧波至美西港口的40呎貨櫃運價，已由4月底約2900美元（約新台幣9.2萬元）漲至接近6300美元（約新台幣20萬元），漲幅超過1倍。

央視財經微信公眾號17日消息，大陸海關總署數據顯示，以美元計價，大陸5月出口額年增19.4%，創近3個月最高增速。隨著外貿需求回升，貨運代理業者近期持續搶艙位、搶空櫃。

報導指，浙江寧波一家國際貨運代理企業的美國航線業務，占公司總業務約7成。企業負責人表示，5月以來，中美航線已全面爆艙，華東、華南航線艙位普遍緊張，並頻繁出現貨櫃遭船公司延後裝船的「甩櫃」情況。

業者指出，6月艙位目前已大致訂滿，市場重新回到旺季艙位緊缺的狀態。

運價也同步上漲。4月底，寧波至美國西部港口的40呎貨櫃運價約為2900美元，至美國東部港口約為3900美元；經過多輪調漲，目前美西航線運價已接近6300美元，美東航線則接近7500美元。

寧波舟山港附近一座出口集貨倉庫，主要集運來自江蘇、浙江等地的小商品，再出口至北美。倉庫負責人表示，今年4月底至5月底，日均出貨量接近80個40呎貨櫃，繁忙程度甚至超過農曆年前的出貨高峰。

業內人士分析，美國商品庫存目前處於低位，零售商及進口商存在補貨需求；運力供給方面，受中東局勢影響，逾30萬標準箱運力滯留波斯灣，加上紅海復航延後，貨輪仍須繞道航行，船舶周轉率及航速下降，進一步加劇供需失衡。

出口商品方面，寧波部分企業近期對美訂單明顯增加。一家箱櫃企業正加班生產用於資料中心降溫的液冷櫃，目前產品全數出口美國，訂單已排至8月底。

報導稱，另一家寵物用品出口企業每周推出貓爬架、逗貓棒及倉鼠玩具等新品，超過一半產品銷往美國。企業也在傳統貓抓板及逗貓棒中加入鳥叫聲、變色燈光等設計，以提高產品附加價值。

隨著美國進入高溫季節，便攜式空調及小型智慧冰沙機等消暑產品，近期也受到美國市場歡迎。

寧波海關所屬大榭海關表示，今年5月，寧波口岸對美出口貨櫃量超過29萬個標準箱，主要出口品類包括機電產品、服裝、紡織用品及家具等。

隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。（央視財經）
隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。（央視財經）

航線 運價 央視

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