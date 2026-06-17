美暫緩將DeepSeek等陸企列實體清單 陸外交部：反對濫用出口管制

美國商務部據報為避免美中緊張關係進一步升高，暫緩將大陸人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）、記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）及逾100家大陸企業列入實體清單。大陸外交部今（17）日回應表示，中方反對美方濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中方企業。

據澎湃新聞，大陸外交部發言人林劍17日主持例行記者會。有記者提問，美國商務部暫緩將包括DeepSeek及一家大型晶片製造商在內的多家大陸企業列入實體清單，中方對此有何評論。

林劍表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制的工具，遏制打壓中方企業。美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。

去年DeepSeek、長鑫存儲及其他超過100家企業，被美國跨部門委員會批准列入「實體清單」，但名單至今尚未正式公布。這也是等待列入名單的企業數量首次曝光。企業一旦被列入實體清單，美國企業若要向其出口商品、軟體或技術，必須事先取得政府許可，相關申請通常面臨嚴格審查，很可能遭到否決。