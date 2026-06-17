快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

美暫緩將DeepSeek等陸企列實體清單 陸外交部：反對濫用出口管制

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

美國商務部據報為避免美中緊張關係進一步升高，暫緩將大陸人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）、記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）及逾100家大陸企業列入實體清單。大陸外交部今（17）日回應表示，中方反對美方濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中方企業。

據澎湃新聞，大陸外交部發言人林劍17日主持例行記者會。有記者提問，美國商務部暫緩將包括DeepSeek及一家大型晶片製造商在內的多家大陸企業列入實體清單，中方對此有何評論。

林劍表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制的工具，遏制打壓中方企業。美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。

去年DeepSeek、長鑫存儲及其他超過100家企業，被美國跨部門委員會批准列入「實體清單」，但名單至今尚未正式公布。這也是等待列入名單的企業數量首次曝光。企業一旦被列入實體清單，美國企業若要向其出口商品、軟體或技術，必須事先取得政府許可，相關申請通常面臨嚴格審查，很可能遭到否決。

DeepSeek 外交部 美國商務部 大陸

延伸閱讀

美暫緩將DeepSeek、長鑫存儲等逾百家陸企 列入貿易黑名單

美貿易黑名單半年沒更新！DeepSeek等百家企業暫逃制裁 原因曝光

歐中貿易戰推演：歐盟若欲限曝光機出口 恐遭大陸用稀土反制

緬裔美籍學者涉諜被拘 美使館罕見連3警示：赴中有風險

相關新聞

首輪融資 DeepSeek傳獲2200億投資

據報導，大陸科技企業DeepSeek（深度求索）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣五百億元（約台幣二二○七億元），為大陸ＡＩ行業迄今規模最大的單輪融資。本輪融資後，DeepSeek估值突破五百億美元。不過，目前這筆交易仍有不確定性。相關訊息還未能獲得證實。

經貿回溫 中美航線全面爆艙 寧波至美西貨櫃運價漲逾1倍

隨著中美經貿關係回穩，大陸對美出口需求回升，中美航線近期出現艙位及空櫃短缺。陸媒報導，5月以來，華東、華南至美國航線全面爆艙，6月艙位已大致訂滿；其中，寧波至美西港口的40呎貨櫃運價，已由4月底約2900美元（約新台幣9.2萬元）漲至接近6300美元（約新台幣20萬元），漲幅超過1倍。

涉經營柬埔寨電詐園區 陳志集團再一重要成員落網

大陸公安部今（17）日表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方近日將陳志犯罪集團重要成員劉忍，從柬埔寨金邊押解回大陸。劉忍被指參與創立金貝集團，經營網路賭博平台及電詐園區，並涉嫌非法拘禁、故意傷害等暴力犯罪，目前已遭採取強制措施。

大陸半年逾20家上市公司恐下市 至少波及25萬投資人

據中國媒體報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，相關公司涉及長期財務造假、欺詐發行等，形容A股下...

美暫緩將DeepSeek等陸企列實體清單 陸外交部：反對濫用出口管制

美國商務部據報為避免美中緊張關係進一步升高，暫緩將大陸人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）、記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）及逾100家大陸企業列入實體清單。大陸外交部今（17）日回應表示，中方反對美方濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中方企業。

大陸股民投資管道再受限？北京築起金融高牆 限制民眾海外投資

繼阻斷資訊的「防火牆」、阻斷人員流動的護照管制及出境禁令後，北京正在中國公民與外部世界之間築起第3道高牆：金融高牆

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。