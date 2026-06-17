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大陸半年逾20家上市公司恐下市 至少波及25萬投資人

中央社／ 台北17日電
據中國媒體報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，相關公司涉及長期財務造假、欺詐發行等，形容A股下市「力道空前」。有公司市值蒸發超過90%，有公司股價暴跌逾98%，最少25萬投資人踩到地雷。中新社資料照
據中國媒體報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，相關公司涉及長期財務造假、欺詐發行等，形容A股下市「力道空前」。有公司市值蒸發超過90%，有公司股價暴跌逾98%，最少25萬投資人踩到地雷。中新社資料照

據中國媒體報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，相關公司涉及長期財務造假、欺詐發行等，形容A股下市「力道空前」。有公司市值蒸發超過90%，有公司股價暴跌逾98%，最少25萬投資人踩到地雷。

南方財經全媒體集團轄下投資快報15日報導，在相關鎖定下市公司中，不少涉及財務造假。例如面臨強制下市風險的「元道通信」在2019年至2021年首次公開募股（IPO）期間，通過虛構工作量確認單虛增收入，2022年上市後依然重施故技。該股歷史最高價一度高達人民幣194.97元（約新台幣975元），如今股價已跌至約5元，累計跌幅超過97%。數萬名投資者嚴重套牢。

報導又舉例，部分公司下市源於業績預告大幅翻轉。已進入退市整理期的「華嶸」，曾被市場稱為A股「漲停王」，一年內漲停次數高達33次，發布業績修正公告當天仍以漲停收盤。

但該公司在2026年4月21日突然將淨利潤由預盈650萬至800萬元，修正為虧損120萬至180萬元，股價從漲停驟變為次日開盤跌停。進入下市整理期後，股價從2.04元斷崖式下跌，盤中最低觸及0.35元，跌幅超過90%。

報導表示，這波中國A股公司下市潮涉及最少25萬投資人。下市不等於免責，根據證券法及相關司法解釋，因虛假陳述受損的投資者可提出民事賠償訴訟。只要公司有訊息披露違規行為，上市公司及相關責任人必須承擔民事賠償責任。只要公司尚有資產，或者保薦機構、會計師事務所等仲介機構負有連帶責任，投資人就可能獲得賠償。

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