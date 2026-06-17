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美方曾促終止合作…阿根廷央行總裁訪陸 推進中阿本幣互換協議續簽

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
阿根廷中央銀行總裁鮑西利訪陸期間出席論壇，並與中國人民銀行行長潘功勝會面。（圖／取自人行官網）
阿根廷中央銀行總裁鮑西利訪陸期間出席論壇，並與中國人民銀行行長潘功勝會面。（圖／取自人行官網）

阿根廷中央銀行總裁鮑西利（Santiago Bausili）日前訪問大陸，並與中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝會面。阿根廷媒體報導，雙方除討論全球經濟及金融情勢，也就即將到期、規模達人民幣1,300億元（約新台幣6,000億元）的雙邊本幣互換協議續簽，以及支付系統互通等議題交換意見。

據阿根廷TN電視台14日報導，鮑西利此次訪陸行程自6月7日至13日。期間，他於10日出席由人行與國際清算銀行共同主辦的「應對全球金融不確定性——金融市場發展、投資策略與國際貨幣體系」高階會議。

阿根廷央行表示，鮑西利在會議期間與潘功勝會面，雙方就國際經濟及金融前景交換意見，並討論全球貨幣體系的運作。

據人行官網，潘功勝出席會議期間，分別會見包括鮑西利在內的多國央行總裁，就全球經濟情勢及雙邊經濟金融合作等議題交換意見。

TN電視台指出，中阿雙方也進一步討論雙邊本幣互換協議續簽。談判目前已取得進展，但尚未完成最終程序，仍須在協議8月到期前完成行政作業。

除貨幣互換外，雙方也討論支付工具及支付系統互通等議題。鮑西利向中方介紹阿根廷在轉帳整合及二維碼支付方面的經驗。報導稱，阿根廷是拉丁美洲數位支付使用率較高的市場之一，相關經驗也引起中方關注。

本幣互換是兩國央行按照約定交換一定規模的本國貨幣，可用於補充市場流動性、支持雙邊貿易及穩定金融市場。

阿根廷是首個與中國大陸簽署本幣互換協議的拉美國家。2009年4月，中國人民銀行與阿根廷央行首次簽署為期3年、規模人民幣700億元（約新台幣3,300億元）的本幣互換協議。協議此後歷經多次展期。2023年6月，兩國央行續簽雙邊本幣互換協議，規模增至人民幣1,300億元，有效期3年。

阿根廷央行此前表示，已逐步償還先前動用的部分互換額度。鮑西利今年5月指出，目前仍有部分額度處於啟用狀態，阿方預期透過重新談判或延長協議，延續相關流動性安排。

香港《南華早報》指出，鮑西利此次訪陸及洽談續約，正值美國持續關注中阿本幣互換合作之際。美方官員先前曾批評相關機制，並呼籲阿根廷考慮終止協議。

大陸外交部發言人林劍先前表示，長期以來，中阿的本幣互換合作為阿方維護經濟金融穩定發揮了重要作用，受到了阿方的歡迎和積極評價。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在2023年競選期間曾對大陸採取強硬立場，但上任後逐漸調整對中態度，並多次表達訪陸意願。

米雷伊今年1月接受阿根廷媒體訪問時表示，計畫於今年訪問大陸，並稱中國是重要的貿易夥伴，雙方商業關係良好。阿根廷也將持續與世界各國發展貿易，歡迎所有有意與阿根廷往來的國家。

央行 阿根廷 大陸央行

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