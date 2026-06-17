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大陸股民投資管道再受限？北京築起金融高牆 限制民眾海外投資

中央社／ 台北17日電
繼阻斷資訊的「防火牆」、阻斷人員流動的護照管制及出境禁令後，北京正在中國公民與外部世界之間築起第3道高牆：金融高牆。美聯社
繼阻斷資訊的「防火牆」、阻斷人員流動的護照管制及出境禁令後，北京正在中國公民與外部世界之間築起第3道高牆：金融高牆。美聯社

繼阻斷資訊的「防火牆」、阻斷人員流動的護照管制及出境禁令後，北京正在中國公民與外部世界之間築起第3道高牆：金融高牆。

紐約時報中文網報導，過去幾年裡，中國公民越來越多地投資海外證券，尤其是美國股市。但在最近幾週，北京採取行動，切斷了中國家庭與全球資本市場之間的非正式管道。

香港長期以來一直是中國居民進行海外投資的門戶，如今這裡的銀行和券商也緊縮了開戶要求。一些券商告訴他們的中國客戶，只能賣出美股，不能買入。中國社群媒體應用小紅書宣布，已經嚴厲打擊教人們如何開設美股交易帳戶的短片。

報導指出，中國民眾的投資管道有限，就股市而言，中國的散戶投資者往往對國內的證券交易所（即A股市場）敬而遠之。在他們看來，A股與其說是積累家庭財富的工具，不如說是一個受政策、謠言和政府突然干預影響的投機場。

過去20年裡，中國中產階級家庭將資金投入房地產。根據中國央行2020年的一項調查，近1/3的城鎮家庭擁有2戶房子，超過10%的家庭擁有3戶或以上房子。然而，在2021年房地產市場崩盤後，許多人對這種曾經支撐家庭安全感的資產失去了信心。

與此同時，美國股市持續上漲。對於具備金融知識的中國中產階級而言，海外市場成為了對沖中國經濟放緩、政治不確定性以及國內收益疲軟的工具。總部位於華盛頓的行業協會國際金融協會估計，2025年中國居民資本外流達到8090億美元（約新台幣25.5兆元），創下歷史最高紀錄。

目前，中國公民每年可以合法地將儲蓄兌換成5萬美元的外匯。官方規定，這些錢只能用於旅遊或教育等方面，但利用這一額度投資海外股票或房地產，長期以來一直是一個被容忍的灰色地帶。

就目前而言，這一額度仍是個人將資金轉移到海外的唯一合法通道。但有報導稱，銀行對資金用途的詢問日益嚴格，人們擔心兌換人民幣可能會變得更加困難。

在過去的兩週裡，投資者在社群媒體和群聊中狂熱地交流著各種規避限制的技巧。一些人蜂擁至香港，在要求較為寬鬆的較小機構開設銀行和券商帳戶。另一些人則在探索親自前往美國開戶的可行性。

廣東省一名只願透露英文名為史蒂芬的IT工作者說「再嚴密的金融管控，也無法阻止人們將資產轉移到能提供更好機會的地方」。

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