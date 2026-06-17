2026陸家嘴論壇 丁向群：防範化解金融風險

2026陸家嘴論壇開幕式暨全體大會今天上午召開。本月新任中國國家金融監督管理總局局長的丁向群於會上發言，強調要防範化解風險，支持配合化解房地產、地方政府債務風險等。

2026陸家嘴論壇於17、18日在上海浦東香格里拉大酒店召開，由中國國家金融監督管理總局局長丁向群及上海市長龔正擔任共同輪值主席，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。在17日開幕式暨全體大會上，丁向群率先發言。

丁向群表示，本屆陸家嘴論壇主題，旨在推動建設更加公平、公正、包容、有韌性的全球金融治理體系。她指出，當前，新興市場國家和發展中國家經濟規模已占全球半壁江山，對經濟增長的貢獻率達到80%，需要更加包容平等的金融治理機制。

她還表示，將加快制定數位金融、綠色金融等國際標準。並透過持續強化對話磋商和政策協調，應對全球金融脆弱性。

針對中國金融監管，丁向群強調要「防範化解風險」，堅決守住不發生系統性金融風險底線，在「降存量、控增量」上下功夫，有力有序處置中小金融機構風險，「支持配合化解房地產、地方政府債務風險」。

她提出，將全面強化五大監管，「加快推動銀監法、保險法修訂出台」。有針對性地完善監管機制。以嚴格執法為導向，嚴管重點領域，嚴懲違法違規行為。

丁向群表示，金融監管總局將持續強化監管，助力上海打造國際一流的金融營商環境，健全審慎包容的監管機制，加快完善離岸金融監管制度，積極推進養老金融、科技金融等領域試點，「支持新型金融業務在上海先行先試」。聯合發布加快上海國際再保險中心建設若干舉措，大力推進國際航運保險合作，指導發布「航貿金融數據標準」等。

丁向群還表示，將設立金監工程數智監管上海研發基地，支持完善金融風險監測預警系統，提升金融業整體安全水準。