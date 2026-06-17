歐中貿易戰推演：歐盟若欲限曝光機出口 恐遭大陸用稀土反制

歐洲近日舉行一場歐盟—中國貿易戰桌上模擬推演。結果顯示，歐盟即使考慮限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）向大陸出口光刻機（台灣稱「曝光機」），仍可能因成員國利益分歧，以及汽車、製藥等產業對大陸稀土與原材料的依賴，在大陸採取反制後弱化立場。

據觀察者網引述英國《金融時報》16日報導，這場推演以歐洲當前經濟及政治現實為基礎，由不同智庫的專家、學者及相關領域人士，分別扮演歐盟執委會、歐盟成員國、中國大陸，以及美國、日本等角色，模擬歐中貿易衝突升級後的應對過程。

報導指，推演一開始，扮演歐盟執委會的一方採取較強硬策略，威脅大幅提高關稅，並考慮動用所謂「反脅迫工具」（ACI），限制ASML光刻機對大陸出口，藉此打擊大陸在高階晶片製造領域的弱點。

不過，相關方案提出後，歐盟內部很快出現分歧。德國擔心影響對大陸出口，西班牙則顧慮大陸電動車企業在當地投資；擁有ASML的荷蘭，最初雖願意進一步配合出口限制，之後也因擔憂衝擊本國企業而轉趨猶豫。

報導稱，面對歐盟內部討論後提出的弱化版限制措施，扮演中方的參與者在推演中表達強烈反對，並威脅切斷稀土供應，同時提醒歐洲，當地製藥產業也高度依賴大陸原材料。

推演結果顯示，中方反制迅速扭轉局勢。歐盟最終接受中方提出的折衷方案，即由大陸在未來2個月提出削減過剩產能及適度財政刺激的計畫，以緩解所謂貿易失衡問題。

參與推演的專家事後評估，扮演中方的參與者並未感受到歐盟施加的實質壓力，反而有空間透過談判策略爭取時間。

報導指，部分歐洲學者原先認為，ASML的先進光刻機是歐盟可用的重要籌碼。然而，模擬也顯示，在高強度貿易博弈中，真正影響局勢的，可能不只是誰掌握高階技術，也包括誰能更快對對方產業造成壓力。

報導分析，限制光刻機出口，可能需要數月才會對大陸產生有限影響；若大陸限制稀土出口，則可能在數周內衝擊歐洲汽車製造業，使歐盟更難長期維持強硬立場。

即使歐盟希望透過提前儲備關鍵礦產降低風險，也可能面臨大陸稀土出口許可制度的限制。報導稱，大陸可依最終用途審批出口，並限制試圖建立戰略儲備的買家。

此外，歐盟成員國在對中政策上長期存在利益分歧。德國與西班牙傾向避免貿易摩擦升級，歐盟至今也尚未真正啟用「反脅迫工具」。

報導並以美中貿易衝突為例指出，美國先前試圖透過提高關稅向大陸施壓，但在大陸加強稀土出口管制後，美國部分製造業受到衝擊，華府隨後調整立場。類似情況也可能在歐洲重演。

《金融時報》認為，歐盟真正可行的路徑並不是主動發動貿易戰，而是長期提升產業鏈韌性、降低對大陸稀土的依賴，並逐步建立更自主的工業體系，但這項調整可能需要數年甚至數十年。

針對中歐經貿關係，大陸外交部此前表示，中歐經貿關係本質上是互利共贏，中方從不刻意追求貿易順差，願同歐方通過對話協商處理分歧，也希望歐方能夠避免採取保護主義措施。