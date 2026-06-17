陸證監會主席吳清：擴大科創板第五套標準使用範圍至人工智慧領域

2026陸家嘴論壇17日在上海登場，大陸證監會主席吳清發表主題演講時表示，擴大科創板第五套標準使用範圍至人工智慧領域。有序推進深化科創板改革，加大對新型消費和現代服務業的支持力度，更好服務成長型創新創業企業發展。

吳清表示，將適時發布規範發展資本市場人工智慧的指導意見。並提升開放制度的吸引力和競爭力，會同人民銀行研究推進人民幣外匯期貨試點。

吳清提到，證監會大力支持上市公司併購及再融資。進一步激發併購重組活力，深化再融資改革，支持符合條件的港股上市公司境內上市。此外證監會正抓緊修訂「上市公司證券發行註冊管理辦法」等制度規則。

吳清指出，目前A股科技類股的市值占比超過三成。市值超人民幣千億的上市公司中，科技企業占比已達45%。吳清也提到，兩年多來A股公司分紅回購規模達到同期股權融資的三倍。

2025年6月，證監會深化科創板改革，推出「1+6」政策措施，將商業航太納入第五套上市標準適用範圍。同年12月，上交所發布「發行上市審核規則適用指引第9號」，首次對商業航太企業上市劃出清晰「硬槓桿」：申報企業需至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌。

陸家嘴論壇由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦，今年於6月17日至18日舉行，論壇主題為「全球制度倡議下的金融發展與合作新願景、新挑戰和新機遇」。

今年論壇由中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、大陸證監會和上海市政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長丁向群與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。