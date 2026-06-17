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人行潘功勝：創設境外央行回購工具、支持離岸人民幣外匯交易試點

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
大陸央行行長潘功勝17日在陸家嘴論壇。記者林宸誼／攝影
大陸央行行長潘功勝17日在陸家嘴論壇。記者林宸誼／攝影

2026陸家嘴論壇17日在上海登場，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝宣布，創設境外央行回購工具（FIMA RMB Repo）。境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金等，可用中國國債等高等級債券回購的方式，從中國人民銀行獲得人民幣流動性，便利境外央行類機構的人民幣流動性管理和人民幣資產配置。

「境外央行類機構」指境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金。回購工具的操作方式包括質押式和買斷式。回購債券種類包括中國國債、央行票據、政策性金融債等人民銀行認可的高等級人民幣債券。回購期限包括7天、1個月、3個月。回購利率在公開市場7天期逆回購操作利率上加點確定。

此外潘功勝還宣布，在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點，授權工行、農行、中行、建行、交行、中信等6家銀行，利用中國外匯交易中心平台在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易。將根據試點情況，進一步推動離岸人民幣外匯交易市場發展。

潘功勝還指出，將研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具。當債券等市場出現系統性壓力，正常流動性管道受阻，機構群體性面臨流動性危機且可能引發系統性風險時，通過互換方式向非銀機構提供緊急流動性。

今年論壇由中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、大陸證監會和上海市政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長丁向群與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。

央行 人民幣 大陸央行

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