陸副總理何立峰：上海建設人民幣資產全球配置中心 方案制定中

2026陸家嘴論壇17日在上海登場，「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」在論壇上發布。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰表示，支持上海加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心，相關工作方案正在制定。

「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」，是指在上海率先構建與國際金融中心相匹配的離岸金融體系，穩步試點自貿離岸債、離岸再保險、人民幣離岸交易等業務，逐步豐富離岸金融產品和服務，建立並不斷完善離岸金融制度體系。

陸家嘴論壇由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦，今年於6月17日至18日舉行，論壇主題為「全球制度倡議下的金融發展與合作新願景、新挑戰和新機遇」。

今年論壇由中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、大陸證監會和上海市政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長丁向群，與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。

包括國家金融監督管理總局局長兼論壇共同輪值主丁向群致開幕詞，中共中央政治局委員兼大陸國家副總理何立峰、中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸證監會主席吳清，以及大陸央行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新等金融管理部門負責人等發表主題演講。

本次論壇設有8場全體大會，除大會主題外，還設置「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水準金融開放」等七個議題，涵蓋了當前經濟、金融領域的熱點。