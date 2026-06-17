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嚴查「幽靈外賣」！深圳市場監管局約談陸3大外賣平台

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
深圳市市場監管局約談美團、淘寶閃購及京東外賣3大平台在深圳的營運機構負責人，要求全面整改，並清退使用虛假地址或證照不符的商家。（知乎）
深圳市市場監管局約談美團、淘寶閃購及京東外賣3大平台在深圳的營運機構負責人，要求全面整改，並清退使用虛假地址或證照不符的商家。（知乎）

深圳日前針對「幽靈外賣」展開全市統一執法，發現部分網路餐飲商家存在虛假地址、一址多店、證照不符及環境髒亂等問題。深圳市市場監管局隨後約談美團、淘寶閃購（前身為「餓了麼」）及京東外賣3大平台在深圳的營運機構負責人，要求立即全面整改，並清退使用虛假地址或證照不符的商家。

據「深圳市場監管」微信公眾號16日消息，深圳市市場監管局針對15日全市打擊「幽靈外賣」統一執法行動發現的網路餐飲食品安全問題，約談3家平台負責人，並現場送達要求平台嚴格落實食品安全主體責任的提醒函。

深圳市市場監管局要求，平台應針對執法行動發現的虛假地址、一址多店、證照不符，以及部分門市環境髒亂等問題，立即啟動全面整改，深入自查並堵塞管理漏洞。

監管部門強調，平台必須依照大陸《電子商務法》、《食品安全法》，以及《網路餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》等法規，落實食品安全主體責任，從嚴審核上線商家的營業資格，並實地核對門市、營業地址及證照資料。

監管部門並要求，禁止無證、冒用證照或使用假證的商家上線，也不得跨店委託加工。平台應建立常態化風險排查機制，防止「幽靈外賣」亂象反彈。

所謂「幽靈外賣」，通常指商家透過虛構營業地址、偽造或冒用證照等方式進駐外賣平台，實際上卻找不到合法實體門市，可能帶來食品安全風險。

美團、淘寶閃購及京東外賣3家平台負責人當場認領通報的全部問題，並承諾立即整改，進一步落實商家資格審查，清退使用虛假地址及證照不符的商家，避免類似情況再次發生。

值得注意的是，大陸國家市場監管總局今年4月曾查處拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶及天貓等7家電商平台涉及的「幽靈外賣」系列案件，責令平台改正違法行為，並合計罰款人民幣35.97億元（約新台幣168億元），其中拼多多被罰15.22億元（約新台幣71億元），金額最高。此案也創下2015年大陸《食品安全法》修訂以來，監管部門在食品安全領域開出的最大金額罰單。

該案主要涉及將蛋糕外賣訂單低價轉包的「幽靈店鋪」，消費者可能以較高價格，買到品質低劣且存在食品安全疑慮的蛋糕。

深圳 大陸

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