美暫緩將DeepSeek、長鑫存儲等逾百家陸企 列入貿易黑名單

美中科技競爭持續之際，川普政府正試圖避免雙邊緊張局勢進一步升高。知情人士透露，美國已暫緩將大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek、記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT），以及另外超過100家被認定可能構成國家安全風險的企業，列入美國商務部的貿易黑名單。

路透引述2名知情人士報導，DeepSeek、長鑫存儲及其他企業去年已獲美國跨部門委員會批准，原定列入商務部「實體清單」，但至今尚未正式公布。這也是相關決定及等待列入名單的企業數量首次曝光。

報導指，企業一旦被列入實體清單，美國公司若要向其出口商品、軟體或技術，必須先取得政府許可，而相關申請很可能遭到否決。

DeepSeek於2025年1月推出低成本AI模型，震撼全球科技業。美國國務院一名高階官員去年表示，DeepSeek曾協助大陸軍方及情報機構，並試圖透過東南亞空殼公司，違規取得先進美國晶片。

美國AI公司Anthropic今年也表示，發現DeepSeek及另外2家大陸AI實驗室，曾以不當方式擷取其Claude平台的能力，用於改進自家模型。OpenAI此前也曾向美國國會議員示警，DeepSeek同樣試圖利用其模型強化自身技術。

長鑫存儲是大陸主要記憶體晶片製造商，拜登政府時期已被美國國防部列為大陸軍方相關企業。路透等媒體先前報導，美國商務部早在1年多前就曾考慮將長鑫存儲列入實體清單。

報導稱，DeepSeek與長鑫存儲在非上班時間未回應置評請求。負責管理實體清單的美國商務部工業暨安全局（BIS），也未直接說明為何自去年以來遲未更新名單，僅表示該局每天都會運用包括實體清單在內的多項政策及執法工具，以打擊危害美國利益的對象。

報導指，美中目前在科技、貿易及國家安全領域競爭激烈。華府透過關稅與出口管制限制北京取得關鍵技術，大陸則掌握國防、汽車及晶片產業所需的關鍵稀土資源。

美國自去年10月以來，未再公布新增的實體清單對象。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）全球供應鏈研究員勒克（Philip Luck）指出，這是10多年來實體清單更新間隔最長的一次。

勒克形容，實體清單就像「打地鼠」，必須不斷追查並更新管制對象。長期沒有新增制裁企業，可能使美國技術持續流向潛在對手，最終被用來損害美國利益。

前美國商務部官員庫蘭德（Kevin Kurland）則表示，美國自去年10月以來未再更新實體清單，顯示貿易政策考量正在壓過這項重要的國家安全工具。

知情人士表示，多家大陸企業原本也準備被列入名單，因為它們涉嫌向俄羅斯無人機供應產品，而這些無人機去年9月曾在波蘭被尋獲。相較知名企業，將這些規模較小、知名度較低的公司列入清單，對美國供應商更為重要，因為供應商未必清楚這些企業的實際業務及產品最終用途。