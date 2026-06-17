陸金監管理總局局長丁向群：加快推動銀監法、保險法修訂公布

2026陸家嘴論壇17日在上海登場，大陸國家金融監督管理總局新任黨委書記兼局長丁向群，發表主題演講時表示，加快推動銀監法、保險法修訂公布，有針對性地完善監管規制，不斷增強金融法治以及實踐的適應性。

丁向群還表示，適應全球經濟格局變化，需要更加包容平等的金融治理機制；維護全球金融運行秩序，需要更加有效適配的規則體系。妥善應對全球性風險挑戰，需要更加務實高效的金融監管協作。丁向群建議，加快制定數字金融、綠色金融等領域的國際標準。

此外，大陸國家金融監督管理總局將與上海聯合公布「加快上海在國際再保險中心建設」等若干舉措。

陸家嘴論壇由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦，今年於6月17日至18日舉行，論壇主題為「全球制度倡議下的金融發展與合作新願景、新挑戰和新機遇」。

今年論壇由中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、大陸證監會和上海市政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長丁向群，與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。

包括國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席丁向群致開幕辭，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸證監會主席吳清，以及大陸央行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新等金融管理部門負責人等發表主題演講。

本次論壇設有8場全體大會，除大會主題外，還設置「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水準金融開放」等七個議題，涵蓋了當前經濟、金融領域的熱點。