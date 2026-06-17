陸家嘴論壇17日開幕 大陸金監總局局長丁向群發表主題演講

深圳日前針對「幽靈外賣」展開全市統一執法，發現部分網路餐飲商家存在虛假地址、一址多店、證照不符及環境髒亂等問題。深圳市市場監管局隨後約談美團、淘寶閃購（前身為「餓了麼」）及京東外賣3大平台在深圳的營運機構負責人，要求立即全面整改，並清退使用虛假地址或證照不符的商家。

2026-06-17 10:37