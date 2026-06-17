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陸家嘴論壇17日開幕 大陸金監總局局長丁向群發表主題演講
2026陸家嘴論壇17日開幕。包括國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席丁向群將致開幕辭，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸證監會主席吳清，以及中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新等金融管理部門負責人等發表主題演講。
本次論壇設有8場全體大會，除大會主題外，還設置「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水準金融開放」等七個議題，涵蓋當前經濟、金融領域的熱點。
70多名中外嘉賓將在論壇上發表演講。嘉賓來自中央金融管理部門，新加坡金融管理局、匈牙利央行、香港財政司、倫敦金融城等境外金融管理部門，世界銀行等國際金融組織，上海證券交易所、香港交易所集團等境內外金融市場，以及部分中央金融機構和知名外資金融機構。
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