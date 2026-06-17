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AI 版支付寶亮相 陸人機交互入口爭奪戰開打

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

AI支付寶昨（16）日正式推出，命名「阿寶」，成為全球首個完成全端AI化的超級應用。目前，新版本已啟動邀請測試，後續將逐步向全用戶開放。

進入支付寶AI版，介面僅出現兩個功能頁：阿寶和資產。依託支付寶生態優勢，用戶說句話，阿寶就能理解意圖、匹配服務，幫忙預約家電維修、寄快遞、打車、點餐等各種生活裡的大小事。

資產方面，支付寶用獨立的「資產」頁面呈現給使用者。過去分散在餘額寶、小荷包等地方的資金明細，全部被整合在一起，形成統一專屬的「個人帳本」。

此外，MiniMax最新大模型M3，全面接入支付寶TokenPay，用戶通過支付寶AI付，將在MiniMax Agent提供的Mix Claw服務中說句話即可完成應用內結帳。

據解放日報先前實際體驗內測報導，可透過「阿寶」實現資產配置建議、生活服務等功能，但無法辦理自主交易、理財等金融業務。雖然效果並不算驚艷，但不難看出，在授權可控範圍內，AI成為交易主體將很快成為現實。

業內人士指出，此次改版背後，其實不只是App介面的更新，也是包括支付寶、微信、京東等一眾大廠在內，集體押注AI賽道之爭。這場大戰不再單純比拚優惠與線下覆蓋，而是下一代人機交互的入口爭奪。

支付寶 AI 阿寶

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