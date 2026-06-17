DeepSeek 完成首輪融資 估值衝破500億美元

有消息指出，大陸AI科技企業深度求索（DeepSeek）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元（約新台幣2,207億元），為大陸AI行業迄今規模最大的單輪融資。

本輪融資後，DeepSeek估值突破500億美元。

科技媒體The Information引述知情人士消息報導，DeepSeek創辦人梁文鋒個人投入人民幣200億元，是本輪最大的出資方；騰訊出資人民幣100億元；寧德時代出資人民幣50億元；京東、網易、風投機構IDG資本各出資人民幣30億元。

而此輪融資採用了一種不尋常的結構，賦予投資者經濟權益，但沒有投票權。投資者還將面臨五年的鎖定期，並且預計不會獲得董事會席位。

前述知情人士表示，投資方資金須注入由梁文鋒管理的有限合夥企業，而非直接投向DeepSeek主體，以此保障梁文鋒對公司擁有絕對控制權。

同時所有投資方股權設有五年鎖定期，鎖定期內不得轉讓所持股份，且不享有DeepSeek投票權，但可獲取優先財務訊息，並擁有後續潛在融資輪次的優先投資權。這種安排表明，即便外部資本進入DeepSeek，其對公司治理和重大決策的影響仍將受到限制。

相關人士透露，梁文鋒堅定主張人工智能技術開源，讓技術普惠大眾。基於這一理念，他對投資方篩選標準嚴苛，五年股權鎖定期就是為篩選出不追求短期套現的長期資本。行業常規初創企業不會設置此類限制，字節跳動、OpenAI等企業股權均在二級市場流通交易。

值得注意的是，唯一例外是國家人工智能產業投資基金，該基金直接投資DeepSeek，不受五年股權鎖定期約束，並享有投票權，本次出資人民幣10億元。如果消息屬實，DeepSeek的首輪融資將帶有明顯的戰略產業色彩。