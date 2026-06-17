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陸民眾存款「搬家」 兩月流失9兆元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）數據顯示，2026年4月和5月，大陸居民存款連續兩個月減少，合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9兆元）。（路透）
中國人民銀行（大陸央行）數據顯示，2026年4月和5月，大陸居民存款連續兩個月減少，合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9兆元）。（路透）

中國人民銀行大陸央行）數據顯示，2026年4月和5月，大陸居民存款連續兩個月減少，合計減少人民幣2.05兆元（約新台幣9兆元），這是近十年來居民存款罕見連續兩個月減少。

外界關注上述人民幣2兆元去向，過往存款遷移會發生在股市上漲時期，這次存款出走是否也流入股市受到關注。

人行數據顯示，同期間，以理財、基金、保險為代表的非銀金融機構存款大幅增加人民幣3.61兆元。

分析稱，相較於過往「All in」投入股市，大陸居民當前在理財上更偏分散、低風險。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，居民存款「搬家」正在進行。今年到期的定期存款高達人民幣75兆元，這些存款在十年前一年的利息有3％左右，現在已經降到1%左右。

本輪資金轉移的目的地呈現「分散化、低風險化」特徵，主要流向銀行理財、貨幣基金、債券基金和儲蓄型保險等固定收益類產品。

據中金公司測算，今年第1季，大陸居民資金流入股票保證金約人民幣4,510億元，遠低於同期流入壽險的1.5兆元，穩健型資產仍是資金主要去向。

大陸國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，本輪「存款搬家」是兩股力量疊加共振的結果：一是巨額高息存款集中到期，二是當前存款利率已降至歷史低位。

存款利率多輪下調後，銀行活期和短期定存的收益率持續走低，與理財等資管產品之間的利差逐步擴大，後者的吸引力相對增強。

華源證券的資料顯示，4月理財公司固收類理財及純固收理財的當月平均年化收益率分別達到3.42%和2.71%。相比之下，國有大行一年期定存掛牌利率已不足1%。

此外，人行數據還顯示，2026年4月住戶貸款減少人民幣7,869億元，其中以房貸為主的中長期貸款減少3,408億元；5月住戶貸款減少1,412億元，其中中長期貸款減少571億元。

從數據可知，部分居民取出存款償還房貸，主動降低家庭槓桿也是資金一大去向。

人民幣 中國人民銀行 大陸央行

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