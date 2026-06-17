陸5月消費零售額負成長 三年半來首見 顯示經濟發展失衡加劇

大陸5月工業增加值年增4.5％，但社會消費品零售總額年減0.6%，是三年半來首見負值。同時今年前五月固定資產投資年降幅擴大至4.1%，創六年來最大跌幅。這凸顯大陸經濟發展失衡加劇，分析師預警，大陸第2季GDP增速可能放緩至4.5%。

社會消費品零售總額是衡量消費情況的指標。大陸國家統計局昨發布，5月消費零售總額人民幣4兆1,090億元，年減0.6%，是2022年12月以來首次負增長。

大陸國家統計局宣稱高基期與天候因素影響消費，但也坦言居民消費意願仍待提升，市場關注是否推出新一輪刺激措施。

針對消費減弱，路透指出，汽車行業的脆弱性是顯而易見的，大陸國內汽車銷量已連續八個月下滑，預料今年將繼續承壓。此外，儘管5月有「五一」假期，但旅遊支出不慍不火，政府消費品以舊換新計畫的效益也正在減弱。而去年5月的高基數也導致按年比較出現下滑。

保銀資產管理首席經濟學家張智威認為，疲軟的消費零售數據給政府帶來壓力，預計在第2季GDP公布後，當局或將在7月「微調」促消費政策。

另外，5月規模以上工業增加值年增4.5％，高於4月的4.1%，並優於4.3%的增長預期。報導指，全球人工智慧投資浪潮，抵銷了預期中伊朗戰爭對出口的打擊。

與此同時，1-5月固定資產投資按年降4.1%，遜於預期的年減2%，且創六年來最大跌幅。此外，房地產拖累持續，前五月房地產投資下降幅擴大至16.2％。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋林分析，大陸經濟內部分化正在擴大：受內需持續疲軟拖累，消費及固定資產投資增速均跌至新冠疫情以來最低水平；工業生產則在強勁外需支撐下維持相對韌性。他指出，令人失望的國內經濟表現，將進一步加大當局推出新一輪刺激措施的壓力。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰研判，大陸第2季GDP增速將從第1季的5%放緩至4.5%，至於全年實現「4.5%至5%」的增長目標並不困難，但他指出，疲軟的國內需求仍然需要下半年的政策干預。