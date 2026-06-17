陸9兆存款「搬家」 偏好低風險

大陸央行數據顯示，二○二六年四月和五月，大陸居民存款合計減少人民幣二點○五兆元（約台幣九兆元），創下近十年最大規模的「兩連降」。同期，以理財、基金、保險為代表的非銀金融機構存款大幅增加人民幣三點六一兆元。分析稱，相較於「All in」投入股市，大陸居民在理財上更偏分散、低風險。

外界關注大陸居民二兆元存款去向，過往存款遷移會發生在股市上漲時期，這次存款是否流入股市引注意，上一波存款大遷移發生在二○一五年Ａ股牛市衝頂階段，滬指在當年六月突破五千一百點，居民入市情緒高漲，資金流向單一；不過，二○二六年則截然不同，這輪資金搬家的目的地呈現「分散化、低風險化」特徵，主要流向理財、貨幣基金、債券基金和儲蓄型保險等固定收益類產品。

另據中金公司測算，第一季居民資金流入股票保證金約四五一○億元，遠低於同期流入壽險的一點五兆元，穩健型資產仍是資金的主要去向。

廿一世紀經濟報導，國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，本輪「存款搬家」是兩股力量疊加共振的結果：一是巨額高息存款集中到期，二是續存利率已降至歷史低位。

多家機構測算，二○二六年到期的居民定期存款規模高達五十兆元至七十五兆元，為近年來的峰值。進入第二季，這批高息資金集中到期。曾剛指出，這是本輪存款流出最重要的結構性因素。

在利率方面，二○二三年大陸國有大行三年期定存掛牌利率還在百分之二點六至百分之二點八間；到二○二六年初，已降至百分之一點二五。當初鎖定的近百分之三的利率與如今百分之一出頭的續存利率之間，形成較為明顯的心理落差和利差變化。

此外，央行數據顯示，二○二六年四月住戶貸款減少人民幣七八六九億元，其中以房貸為主的中長期貸款減少三四○八億元；五月住戶貸款減少一四一二億元，其中，中長期貸款減少五七一億元。從數據可知，部分居民取出存款償還房貸。