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德陽造巨型檢修閘門 平陸運河保障

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，大陸西部陸海新通道骨幹項目平陸運河正式全線通水，向著九月通航的目標穩步邁進。值得一提的是，由四川德陽東方水利智慧裝備工程股份有限公司（簡稱東方水利）自主研製的千噸級巨型檢修閘門，以過硬品質為這條通江達海的運河築牢了重要保障。

平陸運河被稱為「世紀工程」，全長一三四點二公里，建成後可通行五千噸級大型船舶，西南腹地貨物出海航程較繞行廣州港將縮短五百六十公里，成為雲貴川渝等地距離最短、成本最優的江海聯運大通道。為克服全線六十五公尺的水位落差，項目配套建成馬道、企石、青年三大梯級樞紐，其中，青年樞紐核心檢修閘門的生產任務由東方水利承擔。

面對時間緊、水頭高、體型超大等難題，東方水利組建專項技術攻關小組，創新應用移動式步進加工機器人、重型構件數位化三Ｄ虛擬裝配等新工藝，突破超大型水工金屬結構加工瓶頸，順利完成兩套巨型檢修閘門生產製造，並於去年十一月分批裝車運往廣西工地。

據瞭解，其中的上閘首檢修閘門由五節疊梁組成，總重三九六點七二噸；下閘首檢修閘門分十三節疊梁，孔口寬卅四公尺、高度達廿二公尺。閘門整體重量高達九七四點三九噸，是大陸同類型水工裝備中的「巨無霸」，設計可抵禦廿點七七公尺高水頭衝擊，滿足樞紐長期安全運維需求。

歷經吊裝、安裝、無水調試等多道工序，這套「德陽造」閘門已全面就位，在本次全線通水試驗中平穩承壓、工況良好，順利通過考驗，成為青年樞紐安全運行的關鍵屏障。

廣西 大陸

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