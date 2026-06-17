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阿里推首個具身智能大模型

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴發布首個千問具身智能大模型Qwen-Robot系列，顯示大陸科技行業的重心正從聊天機器人轉向利潤更高的智慧代理，這些代理可執行複雜的任務，使機器更加智慧。

千問具身智能大模型Qwen-Robot系列包含：ＶＬＡ操作模型Qwen-RobotManip、ＶＬＮ移動模型Qwen-RobotNav和世界模型Qwen-RobotWorld三大模型。

ＩＴ之家報導，這是千問大模型家族首個完整的具身智能模型系列，三個模型分別為機械人裝上靈巧的手、認路的腳和會思考的大腦，可單獨部署，也能協同運轉，讓不同形態的機械人邁向真實落地及具可靠的「通用底座」。

具體而言，Qwen-RobotNav是物理智能體的行動入口Ｍ通過可控觀測編碼和工具接口，把視覺語言能力接入移動控制，統一了指令跟隨、點／目標導航、目標追蹤和自動駕駛四類任務；Qwen-RobotManip是物理智能體的交互基石，通過規範狀態-動作空間和相機坐標系下的末端執行器增量位姿，把視覺語言能力接入操作控制，基於完全由開源數據構建的三萬八千一百小時語料庫實現了大規模多機型訓練；Qwen-RobotWorld則是物理智能體的無限世界，通過自然語言動作接口，把視覺語言能力接入世界動態預測，讓同一個世界模型能夠跨操作、駕駛和導航場景預測符合物理規律的未來。

阿里巴巴在五月二十日發布全新一代千問旗艦模型Qwen三點七-Max，在三方機構Arena全球大模型盲測總榜中，Qwen三點七-Max超過Kimi-K二點六、DeepSeek-v四-pro、ＧＬＭ-五點一，與ＧＰＴ、Claude、Gemini最強模型接近，位列大陸國產模型第一。

隨著大語言模型（ＬＬＭ）紅利逐漸見頂，ＡＩ下一場革命將發生在「世界模型」。該技術也被視為未來五至十年在ＡＩ領域的重大技術顛覆。

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