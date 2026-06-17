首輪融資 DeepSeek傳獲2200億投資

據報導，大陸科技企業DeepSeek（深度求索）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣五百億元（約台幣二二○七億元），為大陸ＡＩ行業迄今規模最大的單輪融資。本輪融資後，DeepSeek估值突破五百億美元。不過，目前這筆交易仍有不確定性。相關訊息還未能獲得證實。

科技媒體The Information引述知情人士報導，DeepSeek創辦人梁文鋒個人投入二百億元，是本輪最大出資方；騰訊出資一百億元；寧德時代出資五十億元；京東、網易、風投機構ＩＤＧ資本各出資三十億元。

而此輪融資採用了一種不尋常的結構，賦予投資者經濟權益，但沒有投票權。投資者還將面臨五年的鎖定期，並且預計不會獲得董事會席位。

前述知情人士表示，投資方資金必須注入由梁文鋒管理的有限合夥企業，而不是直接投向DeepSeek主體，以此保障梁文鋒對公司擁有絕對控制權。同時所有投資方股權設有五年鎖定期，鎖定期內不得轉讓所持股份，且不享有DeepSeek投票權，但可獲取優先財務訊息，並擁有後續潛在融資輪次的優先投資權。這種安排表明，即便外部資本進入DeepSeek，其對公司治理和重大決策的影響仍將受到限制。

梁文鋒身邊人士透露，梁文鋒堅定主張人工智能技術開源，讓技術普惠大眾。基於這一理念，他對投資方篩選標準嚴苛，五年股權鎖定期就是為篩選出不追求短期套現的長期資本。行業常規初創企業不會設置此類限制，字節跳動、OpenAI等企業股權均在二級市場流通交易。

值得注意的是，唯一例外是大陸國家人工智能產業投資基金，該基金直接投資DeepSeek，不受五年股權鎖定期約束，並享有投票權，本次出資十億元。如果消息屬實，DeepSeek的首輪融資將帶有明顯的戰略產業色彩。

知情人士說，本輪融資還有另一項特殊條款，梁文鋒團隊要求核查所有出資基金背後的有限合夥人真實身分，規避股權最終流入不明主體手中的風險。

DeepSeek於四月啟動本輪募資，標誌DeepSeek發展路線迎來重大轉變。該公司於二○二三年成立，最初是梁文鋒旗下對沖基金幻方量化的人工智能業務部門，成立後長期未引入外部資本，以純粹科研實驗室的定位樹立行業口碑。二○二五年初，DeepSeek發布R1模型引爆全球市場，業內認為其技術突破得益於無外部投資方約束，無需急於商業化變現。