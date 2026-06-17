快訊

失智人數逼近40萬 10年後估破76萬 專家籲推「失智症基本法」

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

日商工會議所將訪北京 考察AI企業

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中日關係持續緊張之際，日媒指出，日本商工會議所將時隔八年單獨派團訪問中國大陸，於本月廿一日至廿四日在北京考察。此次共有十二家會員中小企業參與。訪陸團將與大陸電商巨頭洽談，並考察人工智慧（ＡＩ）企業，希望透過經濟交流維持兩國對話窗口。

綜合共同社與日經中文網報導，此行適逢本月廿二日至廿六日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，預計約有廿名日本中小企業高層等參加。行程除將與大陸電商巨頭京東集團進行商務洽談，也將考察人形機器人企業北京銀河通用機器人（Galbot），了解運用「物理ＡＩ」技術讓機器人自主行動的發展情況。

日本商工會議所是支持日本各地商工會議所的團體，會員主要由中小企業組成。知情人士指，日本商工會議所、日中經濟協會及日本經濟團體聯合會（經團聯）原訂今年一月由三團體負責人共同訪問北京，但受中日關係惡化影響，行程延期，後續日期至今仍未敲定。因此，日商另行籌畫此次訪陸，目的是透過經濟交流來維持對話窗口。

過去日本經濟界幾乎每年都會籌組大型訪陸代表團，包括日本最大經濟團體經團聯及日本商工會議所高層等均會隨行，持續推動中日交流。日本國際貿易促進協會代表團原訂本月廿一日至廿四日訪問北京，但因協會會長河野洋平於本月八日去世，訪陸行程延期。

日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」相關言論後，中日關係迅速惡化，不僅政府間高層官員對話受阻，兩國經濟界及文化層面的交流也陷入停滯。

北京 考察 日媒

延伸閱讀

盼維持對話 傳日本商工會議所時隔8年單獨派團訪陸

日學者：中日關係短期難見突破 APEC為重要觀察點

緬甸趨穩…敏昂萊以總統身分訪陸 將與習近平會談

日議員成立台海和平研究會 擬提政策建言並推動立法

相關新聞

首輪融資 DeepSeek傳獲2200億投資

據報導，大陸科技企業DeepSeek（深度求索）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣五百億元（約台幣二二○七億元），為大陸ＡＩ行業迄今規模最大的單輪融資。本輪融資後，DeepSeek估值突破五百億美元。不過，目前這筆交易仍有不確定性。相關訊息還未能獲得證實。

陸9兆存款「搬家」 偏好低風險

大陸央行數據顯示，二○二六年四月和五月，大陸居民存款合計減少人民幣二點○五兆元（約台幣九兆元），創下近十年最大規模的「兩連降」。同期，以理財、基金、保險為代表的非銀金融機構存款大幅增加人民幣三點六一兆元。分析稱，相較於「All in」投入股市，大陸居民在理財上更偏分散、低風險。

德陽造巨型檢修閘門 平陸運河保障

近日，大陸西部陸海新通道骨幹項目平陸運河正式全線通水，向著九月通航的目標穩步邁進。值得一提的是，由四川德陽東方水利智慧裝備工程股份有限公司（簡稱東方水利）自主研製的千噸級巨型檢修閘門，以過硬品質為這條通江達海的運河築牢了重要保障。

阿里推首個具身智能大模型

阿里巴巴發布首個千問具身智能大模型Qwen-Robot系列，顯示大陸科技行業的重心正從聊天機器人轉向利潤更高的智慧代理，這些代理可執行複雜的任務，使機器更加智慧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。