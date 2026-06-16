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百勝餐飲集團 850億出售必勝客業務

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
百勝餐飲集團（Yum! Brands）16日晚間宣布，已達成最終協定，以總計27億美元（新台幣850億元）的價格分兩筆交易出售必勝客業務。其中，私募股權公司LongRange Capital收購除大陸以外的必勝客業務，百勝中國控股收購大陸的必勝客業務。記者林宸誼／攝影
百勝餐飲集團（Yum! Brands）16日晚間宣布，已達成最終協定，以總計27億美元（新台幣850億元）的價格分兩筆交易出售必勝客業務。其中，私募股權公司LongRange Capital收購除大陸以外的必勝客業務，百勝中國控股收購大陸的必勝客業務。記者林宸誼／攝影

百勝餐飲集團（Yum! Brands）16日晚間宣布，已達成最終協定，以總計27億美元（新台幣850億元）的價格分兩筆交易出售必勝客業務。其中，私募股權公司LongRange Capital收購除大陸以外的必勝客業務，百勝中國控股收購大陸的必勝客業務。預計兩項交易將於2026年第3季完成。

2026年6月16日晚間，百勝中國公告顯示，上述交易對價為12億美元。交易完成後，百勝中國將從必勝客品牌在大陸的獨家特許經營商轉變為品牌所有者，必勝客中國將無須再向Yum！Brands支付特許經營費。

21世紀經濟報導，此次出售並不會影響到必勝客中國。早在2016年，百勝環球公司就完成了對大陸業務的徹底分拆，分拆後，兩家公司並沒有直接的股權關係，百勝中國在法律與財務上已完全獨立。目前，百勝中國擁有在大陸獨家營運必勝客品牌的永久性權利。

相關人士表示，百勝中國和Yum! Brands是兩家獨立營運的公司，這一消息不會影響必勝客在大陸的日常營運。

公開信息顯示，百勝餐飲集團（Yum! Brands）是全球知名餐飲集團，1997年成立於美國，總部位於肯塔基州路易斯維爾，旗下擁有肯德基、必勝客、塔可貝爾、艾德熊、海滋客及The Habit Burger Grill等品牌，業務覆蓋全球155個國家，營運近6.1萬家餐廳。

目前，百勝中國在大陸市場擁有肯德基、必勝客和塔可鐘三個品牌的獨家運營和授權經營權，並完全擁有小肥羊和黃記煌連鎖餐廳品牌。

據百勝餐飲財報數據，近年來，必勝客業務表現不佳。在2025年第3季，必勝客的系統銷售額為31.7億美元，年減0.2%；經營利潤為0.8億美元，年減7.6%。必勝客占百勝餐飲總收入的比例僅為12.1%。在美國本土市場，必勝客的同店銷售額已經連續十個季度負增長。

必勝客 大陸 價格

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